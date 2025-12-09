Participación moderada marca la segunda vuelta electoral en Miami, Hialeah y Miami Beach

MIAMI. - A pocas horas de cerrarse las votaciones de segunda vuelta en las ciudades de Miami, Hialeah y Miami Beach las cifras electorales mostraban una participación moderada en los recintos habilitados en estas localidades del condado Miami-Dade.

Según el Departamento de Elecciones condal, a corte de las 5:00 p.m., en la ciudad de Miami habían ejercido su derecho al voto 9.354 residentes inscritos, lo que se sumaba a los 1.004 por correo y a los 7.478 durante la votación anticipada.

En el caso de Hialeah, la autoridad electoral reportaba una votación presencial este martes en el orden de los 1.220, en tanto que la participación por correspondencia ascendía a 4.352 y en la votación temprana 969.

En Miami Beach, las estadísticas enseñaban que 1.301 habían asistido a las urnas hoy, mientras que las votaciones por correo y temprana se elevaban a 3.973 y 1.634, respectivamente.

Qué se vota

La atención política de Miami-Dade se centraba especialmente en la ciudad de Miami, donde los votantes eligen al sucesor del alcalde Francis Suárez en una reñida segunda vuelta entre la excomisionada Eileen Higgins y el exadministrador Emilio González.

Además de la alcaldía, el Distrito 3 define su futuro entre Frank Carollo, quien busca mantener el legado familiar, y el recién llegado a la política Rolando Escalona.

En los municipios vecinos también se juegan puestos clave para sus cuerpos legislativos.

Hialeah define la composición final de su Concejo con dos escaños en disputa (Grupos III y IV), mientras que Miami Beach completará su cuadro de gobierno con un nuevo comisionado para el Grupo I.

A tener en cuenta

La supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García, reiteró que los centros de votación estaban operando desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

Recordó que quienes tengan una boleta de ausente y no la hayan enviado por correo, deberán llevarla personalmente a la oficina principal del Departamento de Elecciones, ubicada en el 2700 NW 87 Avenida, en Doral.

La funcionaria afirmó que la comunidad cuenta con asistencia disponible para cualquier elector confundido sobre su recinto de votación.

Los ciudadanos inscritos pueden verificar la dirección exacta en su tarjeta de votante o comunicarse directamente a la línea de ayuda 305-499-8683 para recibir orientación inmediata.