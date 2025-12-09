Perú refuerza operativos contra la inmigración irregular tras declarar estado de emergencia

Un carabinero habla con migrantes cerca del paso fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, Chile, el 28 de noviembre de 2025.

Migrantes caminan cerca del paso fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, Chile, el 28 de noviembre de 2025.

LIMA - Las autoridades peruanas anunciaron el refuerzo de las operaciones contra la inmigración irregular tras la declaración del estado de emergencia decretado hace unos días. La medida se centra especialmente en la frontera con Chile, donde se han registrado los primeros incidentes y bloqueos como consecuencia de las restricciones migratorias aplicadas por el país vecino.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el estado de emergencia abarca 28 municipios en seis provincias y que se están desplegando fuerzas de seguridad “para garantizar una cobertura total y un mejor control de la presencia de ciudadanos extranjeros”.

“Las personas que detectamos en situación irregular ya no tienen espacio en nuestro territorio”, advirtió Tiburcio durante un operativo contra población extranjera en Villa El Salvador, en la provincia de Lima, según reportó la cadena RPP.

El ministro agregó que se mantendrán las verificaciones, intervenciones y registros de quienes transitan por el país, confirmando además la realización de operativos en otros distritos de la capital, como Villa María del Triunfo y Lurín.

"Estado de emergencia"

El presidente peruano, José Jerí, decretó recientemente el estado de emergencia tras el incremento del flujo de vehículos y personas en la frontera con Chile a finales de noviembre. El endurecimiento de las políticas migratorias chilenas ha generado mayor presión en la zona.

La mayoría de los migrantes afectados son de origen venezolano, quienes requieren visado para ingresar a territorio peruano.

La situación podría agravarse en los próximos días, tras la segunda vuelta de las elecciones en Chile pautadas para el próximo 14 de diciembre. El candidato José Antonio Kast, con altas posibilidades de triunfo, ha prometido la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular y el cierre de las fronteras con Perú y Bolivia, lo que podría intensificar la crisis migratoria en la región.

