Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

MIAMI. — Tras una reñida segunda vuelta electoral, la candidata Eileen Higgins se alzó con la victoria este martes para suceder a Francis Suárez y tomar las riendas de la Ciudad de Miami.

Según el Departamento de Elecciones de Miami-Dade a corte de las 7:15 p.m., y con 108 de los 139 recintos escrutados, Higgins se impone con el 59.29% de los sufragios (un total de 20.671 boletas).

Por su parte, González registra el 40.71% (14.196 votos), unas cifras que consolidan la tendencia en esta segunda vuelta tras contabilizar la votación anticipada, las boletas por correo y la participación presencial del día.

A pesar de la lluvia intermitente y una participación moderada que caracterizó gran parte del día, los votantes definieron el liderazgo en el Ayuntamiento y optaron por la propuesta de Higgins para enfrentar los retos de la municipalidad.

La excomisionada condal, quien depositó su voto el martes temprano en el histórico edificio Alfred I. DuPont, aseguró su victoria con un mensaje centrado en la transparencia y las necesidades de la clase trabajadora.

Higgins convenció a los votantes con su propuesta de "acabar con la corrupción" y sus planes concretos para ampliar la vivienda asequible y mejorar el transporte público.

La demócrata, que contó con el respaldo de figuras nacionales como el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y el candidato a la gobernación de Florida David Jolly, logró movilizar a su base en defensa de la comunidad inmigrante frente a lo que calificó como "lenguaje ofensivo" y políticas divisivas.

Su triunfo representa, según sus propias palabras, una "dirección diferente" para Miami, enfocada en los pequeños negocios, la protección del medio ambiente y la gestión de servicios para las familias trabajadoras.

Escalona gana Distrito 3

Entretanto, el recién llegado a la política Rolando Escalona logró vencer al veterano político Frank Carollo por el Distrito 3 de la ciudad de Miami.

De acuerdo con la autoridad electoral del condado, Escalona obtuvo el 53.35% de respaldo en las urnas frente a 46.65% de Carollo, quien ya se había desempeñado dos veces como comisionado municipal.

Diario Las Américas habló este martes temprano con el nuevo legislador local. Según sus palabras, “la ciudad necesita un cambio en la clase política”.

Nuevo ciclo y retos inmediatos

La alcaldesa electa asumirá el liderazgo de una ciudad que enfrenta desafíos urgentes. Entre las prioridades señaladas por los votantes durante esta campaña destacan el creciente costo de la vivienda, la necesidad de mejoras en la infraestructura para combatir las inundaciones y la gestión eficiente del presupuesto municipal.

Según el Departamento de Elecciones, la jornada transcurrió sin incidentes mayores a pesar de las inclemencias del tiempo, con lo que se cierra un ciclo electoral atípico que movilizó a la ciudadanía en pleno diciembre para definir, en segunda vuelta, la silla más importante del gobierno local.