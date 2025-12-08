Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.

La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró dispuesta el lunes a respaldar a Donald J. Trump para validar una vez más los poderes presidenciales y reducir la independencia de agencias federales.

El caso que analiza la Corte Suprema por el despido de Rebecca Slaughter, comisionada de la izquierda radical de la Comisión Federal de Comercio (FTC) por oponerse a las políticas económicas y comerciales del presidente Donald J. Trump

Ningún Presidente está obligado a mantener a enemigos de sus políticas dentro del sistema federal, que se adhiere a los designios del presidente de la República durante su mandato.

La independencia de la que hablan los directivos de estas agencias del gobierno es contra toda lógica: supuestamente autónomas no quieren supervisión presidencial, pero viven del dinero de los contribuyentes, con las reglas y regulaciones que ha ellos les conviene.

Slaughter fue despedida por el Presidente en marzo por las anteriores razones y por ceder terreno en el comercio internacional en el que muchas veces EEUU ha sido desponado de beneficios a beneplácito de otros países.

En primera instancia, los tribunales dieron cierta parte de razón Slaughter al considerar que su despido "violó" supuestamente las normas que el Congreso ha adoptado para proteger a miembros de agencias gubernamentales, que se supeditan al mando Presidencial.

En la audiencia de argumentos orales de este lunes ante la Corte Suprema, la mayoría de magistrados pareció estar a favor de los argumentos del Departamento de Justicia.

Los poderes que otorga la Constitución

El procurador general John Sauer instó a los jueces a revocar un fallo de 1935 que impidió al entonces presidente Franklin Roosevelt destituir a un miembro de la FTC.

En su función de proteger a los consumidores estadounidenses, la FTC ha tomado decisiones en contra de Apple, Amazon, Google y Meta, acusados de presuntamente abusar de su posición dominante en el mercado.

La minoría liberal de la Corte cuestionó los intentos de la administración Trump en este caso.

La jueza Elena Kagan aseguró que si se falla en favor se le concedería "más poder al Presidente. No destruyamos la actual estructura de gobierno".

Sin embargo, en la época de Joe Biden, o quien estaba realmente al frente de la Casa Blanca, ni lo que se firmaba era real. Entonces el asunto no son los poderes presidenciales sino la responsabilidad de gobernar para el pueblo y no para los intereses políticos y partidistas, como han hecho todos los gobiernos demócratas y algunos republicanos.

La llamada independencia de agencias gubernamentales, que funcionan con dinero de los controbuyentes, ha escapado durante décadas al control ejecutivo, de ahí la corrupción y malversación de fondos que ha destapado la administración Trump.

En defensa de los argumentos presidenciales, Sauer aseguró que las agencias independientes "escapan de toda responsabilidad política o control democrático". Añadió que "no tienen jefes".

Se espera que, para junio de 2026, la Corte Suprema falle sobre este caso.

FUENTE: Con información de AFP.