María Corina Machado ve factible comicios libres en Venezuela en menos de un año

María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump

CARACAS.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , aseguró que Venezuela podría celebrar elecciones en menos de un año si se inicia un proceso electoral verdaderamente transparente, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos.

En una entrevista con el medio Politico, Machado afirmó que un proceso electoral con garantías reales podría completarse en un plazo de nueve o diez meses, siempre que se establezca un cronograma claro y se adopten mecanismos que aseguren la transparencia del voto.

“Creemos que un proceso verdaderamente transparente, con votación manual, podría completarse en nueve o diez meses. Pero eso depende de cuándo se empiece”, sostuvo.

La dirigente opositora se mostró optimista sobre la posibilidad de unos comicios libres, apoyándose en lo que definió como la “cultura democrática” del país, a pesar de más de dos décadas de control chavista y persecución política.

Machado reiteró que la oposición democrática cuenta con un “liderazgo legítimo” y un amplio respaldo popular, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el rumbo político de la Venezuela pos-Maduro. Sus declaraciones se producen semanas después de su breve encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 16 de enero, un gesto que sirvió para distender las tensiones luego de que el mandatario republicano expresara dudas sobre el rol de la opositora en la transición.

Trump ha sugerido recientemente la posibilidad de promover conversaciones que incluyan tanto a sectores de la oposición como a las actuales autoridades chavistas, encabezadas por Delcy Rodríguez, con el objetivo de definir el futuro político del país.

Tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro, su mano derecha y cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez, asumió el mandato forma interina. Desde entonces, ha impulsado acercamientos con Washington, acordó la reanudación limitada de la venta de petróleo venezolano y anunció la liberación de algunos detenidos, entre ellos ciudadanos venezolanos y extranjeros, en lo que críticos consideran medidas tácticas sin un cambio estructural del sistema.

Mientras tanto, el papel de María Corina Machado en el proceso de transición sigue siendo clave para amplios sectores de la oposición, que exigen elecciones libres, el desmantelamiento del aparato represivo y el fin definitivo del chavismo en el poder.

FUENTE: Con información de Europa Press