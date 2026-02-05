jueves 5  de  febrero 2026
POLÍTICA

María Corina Machado ve factible comicios libres en Venezuela en menos de un año

La Nobel de la Paz asegura que la oposición cuenta con liderazgo legítimo y respaldo popular para encaminar una salida democrática

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump

La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump

Eliezer Ruiz / Equipo de María Corina Machado
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington

Equipo de María Corina Machado / Eliezer Ruiz
María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que Venezuela podría celebrar elecciones en menos de un año si se inicia un proceso electoral verdaderamente transparente, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos.

En una entrevista con el medio Politico, Machado afirmó que un proceso electoral con garantías reales podría completarse en un plazo de nueve o diez meses, siempre que se establezca un cronograma claro y se adopten mecanismos que aseguren la transparencia del voto.

Lee además
La líder venezolana y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofrece rueda de prensa desde la Fundación Heritage en Washington, tras su reunión con el presidente Donald Trump
VENEZUELA

Ovación a casa llena en Cartagena: María Corina Machado asegura que "asistimos al final de la tiranía"
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

“Creemos que un proceso verdaderamente transparente, con votación manual, podría completarse en nueve o diez meses. Pero eso depende de cuándo se empiece”, sostuvo.

"Comicios libres"

La dirigente opositora se mostró optimista sobre la posibilidad de unos comicios libres, apoyándose en lo que definió como la “cultura democrática” del país, a pesar de más de dos décadas de control chavista y persecución política.

Machado reiteró que la oposición democrática cuenta con un “liderazgo legítimo” y un amplio respaldo popular, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el rumbo político de la Venezuela pos-Maduro. Sus declaraciones se producen semanas después de su breve encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 16 de enero, un gesto que sirvió para distender las tensiones luego de que el mandatario republicano expresara dudas sobre el rol de la opositora en la transición.

Trump ha sugerido recientemente la posibilidad de promover conversaciones que incluyan tanto a sectores de la oposición como a las actuales autoridades chavistas, encabezadas por Delcy Rodríguez, con el objetivo de definir el futuro político del país.

Tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro, su mano derecha y cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez, asumió el mandato forma interina. Desde entonces, ha impulsado acercamientos con Washington, acordó la reanudación limitada de la venta de petróleo venezolano y anunció la liberación de algunos detenidos, entre ellos ciudadanos venezolanos y extranjeros, en lo que críticos consideran medidas tácticas sin un cambio estructural del sistema.

Mientras tanto, el papel de María Corina Machado en el proceso de transición sigue siendo clave para amplios sectores de la oposición, que exigen elecciones libres, el desmantelamiento del aparato represivo y el fin definitivo del chavismo en el poder.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Régimen venezolano excarcela al jefe del Comando ConVzla en Trujillo

Rubio presenta una defensa "muy firme" sobre la política de EEUU en Venezuela

Jefa encargada del régimen chavista anuncia ley de amnistía para los presos políticos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

Jugadores de la República Dominicana celebran luego de imponerse en un juego de la Serie del Caribe, el 4 de febrero de 2026.
BÉISBOL

República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe

Te puede interesar

Fila para ingresar a la oficina de licencias de conducir en el Mall de las Américas.
PERMISOS DE CONDUCCIÓN

Florida limita exámenes para obtener la licencia de conducir solo al idioma inglés

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Hser Mu Lah Say, de 19 años.
VIDEOJUEGOS

De Roblox al secuestro: cómo el contacto en línea derivó en un rapto de menores en Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
EEUU

Presidente Trump reitera: "Estamos hablando con Cuba"

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
URGENTE

Proyecto de amnistía en Venezuela excluye "violaciones graves" a los DDHH