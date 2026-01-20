martes 20  de  enero 2026
SANCIONES

EEUU incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

El Comando Sur detalló que el petrolero operaba "desafiando la cuarentena" que impuso Trump a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela

Esta captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur de EE. UU., muestra el buque motor Sagitta en el Caribe. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.

Esta captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur de EE. UU., muestra el buque motor Sagitta en el Caribe. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El Comando Sur de Estados Unidos incautó este martes un nuevo petrolero sancionado que transitaba por el Caribe, cerca de Venezuela, en medio de la cuarentena que estableció la Administración del presidente Donald Trump.

El buque, detenido bajo el operativo "Lanza del Sur", fue identificado bajo el nombre Sagitta y, de acuerdo con distintos monitores de tráfico marino, anteriormente circulaba bajo la bandera de Panamá y Liberia.

Lee además
El exjugador de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, habla durante una conferencia de prensa, el 14 de abril de 2025.
FÚTBOL

Venezuela oficializa a Oswaldo Vizcarrondo como su seleccionador absoluto
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana María Corina Machado.
POLÍTICA

María Corina Machado gana respaldo de Trump en el rediseño político de Venezuela

El Comando Sur detalló que el petrolero operaba "desafiando la cuarentena" que impuso Trump a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

El Comando Sur del ejército estadounidense indicó en X que: "El único petróleo que salga de Venezuela será aquel que esté coordinado de manera adecuada y legal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Southcom/status/2013718812424630376&partner=&hide_thread=false

"Sin incidentes"

El operativo se realizó en la mañana y las fuerzas armadas detallaron que la incautación sucedió sin incidentes.

Este sería el séptimo operativo desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe, que inició como una medida de presión contra el régimen del dictador depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

Después de la captura de Maduro, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el régimen venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

Temas
Te puede interesar

¿La estrategia de Trump para la transición en Venezuela puede funcionar en Cuba?

México envía a EEUU a otros 37 miembros del crimen organizado

Un año haciendo grande a los Estados Unidos otra vez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

El nuevo entrenador de Miami comenzó su camino en la liga en los Pittsburgh Steelers a los que llegó en 2006 como asistente defensivo
NFL

Los Dolphins de Miami contratan al entrenador Jeff Hafley

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez se apropia de más bienes en la era post Maduro, piden investigar su patrimonio

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

Te puede interesar

Esta captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur de EE. UU., muestra el buque motor Sagitta en el Caribe. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.
SANCIONES

EEUU incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Uno de los taxis acuáticos que presta sus servicios en la zona de Miami Beach (CORTESÍA).
TRANSPORTE

Miami Beach oficializa el taxi acuático gratuito tras un año de prueba

Un bombero en la zona del incidente en el que varias rocas obstaculizaron el flujo ferroviario cerca de Barcelona, el 20 de enero de 2026.  video
ACCIDENTE

Al menos 20 heridos ​t​ras ​el c​hoque de un tren con un muro de contención que cayó a la vía

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

Imagen referencial. 
TEMPORADA DE IMPUESTOS

El IRS anuncia el inicio de la temporada de impuestos de 2026