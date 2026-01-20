EEUU incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

Esta captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur de EE. UU., muestra el buque motor Sagitta en el Caribe. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.

WASHINGTON - El Comando Sur de Estados Unidos incautó este martes un nuevo petrolero sancionado que transitaba por el Caribe, cerca de Venezuela, en medio de la cuarentena que estableció la Administración del presidente Donald Trump.

El buque, detenido bajo el operativo "Lanza del Sur", fue identificado bajo el nombre Sagitta y, de acuerdo con distintos monitores de tráfico marino, anteriormente circulaba bajo la bandera de Panamá y Liberia.

El Comando Sur detalló que el petrolero operaba "desafiando la cuarentena" que impuso Trump a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

El Comando Sur del ejército estadounidense indicó en X que: "El único petróleo que salga de Venezuela será aquel que esté coordinado de manera adecuada y legal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Southcom/status/2013718812424630376&partner=&hide_thread=false Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

"Sin incidentes"

El operativo se realizó en la mañana y las fuerzas armadas detallaron que la incautación sucedió sin incidentes.

Este sería el séptimo operativo desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe, que inició como una medida de presión contra el régimen del dictador depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

Después de la captura de Maduro, Trump sostiene que Washington mantiene una tutela sobre el régimen venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país.

FUENTE: Con información de EFE/AFP