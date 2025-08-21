jueves 21  de  agosto 2025
SALUD

Canadá alcanza la cifra más alta de sarampión en la región: más de 4,500 casos este año

Canadá erradicó oficialmente el sarampión en 1998, pero el virus ha resurgido con fuerza, especialmente entre los miembros no vacunados

Una enfermera administra una vacuna contra el virus del sarampión, las paperas y la rubéola fabricada por Merck en el Departamento de Salud del Condado de Utah el 29 de abril de 2019 en Provo, Utah.

Una enfermera administra una vacuna contra el virus del sarampión, las paperas y la rubéola fabricada por Merck en el Departamento de Salud del Condado de Utah el 29 de abril de 2019 en Provo, Utah.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TORONTO.- El número de casos de sarampión en Canadá superó los 4,500 y la provincia de Alberta (oeste), con unos cinco millones de habitantes, registró más casos este año que Estados Unidos, según cifras oficiales actualizadas este jueves.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados en agosto muestran que Canadá representa aproximadamente la mitad de todos los casos de sarampión confirmados en la región de las Américas este año.

Lee además
Embajador de Canadá en la OEA, Stuart Savage, presidente del Consejo Permanente (2025)
FORO

Canadá urge en la OEA dar a la crisis política en Venezuela una respuesta conjunta
Aviones de Air Canada en la pista del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto el 16 de agosto de 2025. 
ORDEN DE UN TRIBUNAL

Auxiliares de vuelo de Air Canada enfrentan presiones para poner fin a la huelga

Canadá erradicó oficialmente el sarampión en 1998, pero el virus ha resurgido con fuerza, especialmente entre los miembros no vacunados de ciertas comunidades cristianas menonitas. La enfermedad es altamente contagiosa.

Casos de sarampión en personas no vacunadas

La provincia de Ontario, la más populosa de Canadá, con unos 16 millones de habitantes, registró 2,366 casos, según datos del gobierno federal actualizados esta semana. Ese informe sitúa el número nacional de casos en 4,638.

El gobierno de Alberta, que publica sus cifras semanales los jueves, afirmó haber registrado 1,790 casos, convirtiendo a la zona en la más afectada per cápita.

Estados Unidos, que enfrenta su peor epidemia de sarampión en 30 años, confirmó 1,375 casos, según informaron esta semana los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia nacional de salud pública.

La Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la OMS, indicó este mes que el 71% de los casos confirmados se dieron en personas no vacunadas, y un 18% adicional en personas cuyo estado de vacunación se desconocía.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Auxiliares de vuelo de Air Canada ponen fin a la huelga tras lograr un principio de acuerdo

Clan del Golfo derriba helicóptero con un dron; ataques dejan más de una decena de muertos

Ecuador extradita a EEUU a dos narcos herederos de "Pablo Escobar"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
MIAMI-DADE

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

Los perros de la raza pitbull son considerados muy peligrosos y en diferentes estados de EEUU está prohibido tenerlos en casa. (ARCHIVO)
SUCESOS

Niño de siete años sufre graves heridas tras ser atacado por dos pitbulls en Florida

Te puede interesar

Tina Peters, exsupervisora del Departamento de Elecciones en Colorado.
CASA BLANCA

Trump reclama liberación de exsupervisora de elecciones en Colorado

Por Leonardo Morales
Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
REDUCE LA SUBIDA

FPL acuerda alza menor de tarifas eléctricas, pero enfrenta oposición de grupos de consumidores

Raquel Regalado, comisionada de Miami-Dade
MEDIDA CONTROVERSIAL

Medios de comunicación serían impactados por recortes, Miami-Dade evalúa eliminar pauta publicitaria

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
FALLO JUDICIAL

Corte de Apelaciones anula multa de $464 millones a Trump

Logo del fabricante estadounidense de aviones Boeing.
ACUERDO

Boeing negocia venta récord de hasta 500 aviones a China