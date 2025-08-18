lunes 18  de  agosto 2025
ORDEN DE UN TRIBUNAL

Auxiliares de vuelo de Air Canada enfrentan presiones para poner fin a la huelga

Unos 10,000 auxiliares de vuelo abandonaron sus trabajos el sábado, insistiendo en que la secadora no había cumplido sus demandas de salarios más altos

Aviones de Air Canada en la pista del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto el 16 de agosto de 2025.&nbsp;

Aviones de Air Canada en la pista del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto el 16 de agosto de 2025. 

PETER POWER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TORONTO.- Un tribunal laboral de Canadá declaró este lunes, 18 de agosto, ilegal la huelga de los auxiliares de vuelo de la aerolínea Air Canada, una decisión que podría terminar el paro que ha provocado la cancelación de vuelos para medio millón de personas en todo el mundo.

Unos 10,000 auxiliares de vuelo abandonaron sus trabajos el sábado en la media noche, insistiendo en que la secadora no había cumplido sus demandas de salarios más altos y compensaciones por el trabajo en tierra.

Lee además
Bardes à Barbe, Quebec City.
TURISMO

Quebec celebra su herencia francesa
Bardes à Barbe, Quebec City.
TRAVEL

Quebec celebrates its French heritage

La empresa de transporte aéreo canadiense, que vuela directamente a 180 destinos nacionales y en el extranjero, dijo que la huelga ha forzado la cancelación de vuelos, afectando a unas 500,000 personas.

Durante el fin de semana, la ministra federal de Trabajo, Patty Hajdu, invocó una disposición legal para detener la huelga y forzar a las partes a un acuerdo vinculante.

Después de la orden de la ministra, la Junta de Relaciones Industriales de Canadá (CIRB, por su sigla en inglés), un tribunal regulatorio, ordenó a los trabajadores de Air Canada regresar a sus puestos este domingo.

De vuelta al trabajo

El sindicato dijo que no acataría la orden, lo que obligó a Air Canada a dar marcha atrás con sus aviones de restaurar parcialmente su servicio aéreo el domingo por la noche.

Sin embargo, la presión del CIRB aumentó este lunes.

El tribunal ordenó al sindicato "reanudar sus trabajos de inmediato y abstenerse de participar en actividades ilegales de huelga", de acuerdo con Air Canada.

Además, pidió al Sindicado Canadiense de Trabajadores Públicos comunicar a sus miembros que deben "retomar sus labores" antes de las 12:00 locales (16:00 GMT), según la aerolínea.

El jueves pasado, Air Canada dio detalles del acuerdo que ofreció a los tripulantes de cabina, indicando que un auxiliar de vuelo de mayor rango podría recibir en promedio de salario unos 87,000 dólares canadienses (65.000 dólares) en 2027.

El sindicato, sin embargo, dijo que la oferta de Air Canada estaba "por debajo de la inflación" y "por debajo del valor del mercado".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Elecciones: Jorge Tuto Quiroga arrasa entre los bolivianos residentes en España

Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto

España enfrenta voraces incendios en medio de ola de calor

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alerta Amber para Aizon Turner y Akachi Turner. 
URGENTE

Florida: Emiten Alerta AMBER por dos menores desaparecidos

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

Las tropas israelíes se despliegan en una posición cercana a la frontera sur de Israel con la Franja de Gaza, el 8 de mayo de 2025, en medio de la guerra en curso entre Israel y el movimiento militante palestino Hamás. 
CONFLICTO

Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto

El gobernador de Texas Greg Abbott.
TEXAS

Demócratas en desacato regresan en medio de pugna por mapa electoral