Canal de Panamá es una vía estratégica para el tráfico de drogas, según presidente Mulino

La droga que transita por el Canal de Panamá sirve para pagar a pandilleros (EFE)

CIUDAD DE PANAMÁ.- El presidente de Panamá, José Rafael Mulino, advirtió que el Canal de Panamá es una ruta estratégica para el tráfico de drogas. La afirmación la hizo en de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), que reúne en la capital panameña a jefes de fuerzas de seguridad de 19 países y que contó con la asistencia del secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.

“Obviamente el enemigo del canal es el narcotráfico, y no más nadie”, dijo el mandatario panameño durante su intervención en la apertura de esta cita regional.

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El presidente panameño profundizó en que la vía interoceánica además de ser una posición estratégica para el comercio mundial “también lo es para las organizaciones delictivas del narcotráfico”, y apuntó que “eso que a priori parece ser un elemento secundario de la cadena delictiva, representa un gran problema para nuestro país”.

Explicó que esto es así ya que “aquí queda parte de esa droga, que es utilizada para pagar los servicios ilegales a las pandillas en su zona de acción”.

Mulino alertó que “esa droga va a las calles, es vendida y se recoge dinero en efectivo para sostener la pandilla”, en lo que dijo es un “círculo vicioso que estamos dispuestos a romper cueste lo que cueste”.

Pilares fundamentales

El mandatario afirmó que para enfrentar la amenaza cuentan con tres pilares fundamentales: “Voluntad política de este presidente, de su Ministro de Seguridad y nuestras fuerzas de seguridad, como el Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, con hombres y mujeres que sacrifican horas, días y hasta su vida en esta lucha, y además un equipo de naciones encabezados en este caso por EEUU”.

El presidente se refirió al desafío que enfrentan los países ante la amenaza del flagelo de la droga, y lanzó que hoy están: “Frente a una dicotomía: o naciones libres, o narco-estados”.

Afirmó que: “Está claro que todos los aquí presentes estamos del lado correcto: De la libertad, de las naciones prósperas y de la integridad de sus pueblos. Para ello debemos trabajar de manera integral. Respetando la soberanía y los territorios”.

Destacó que los países deben actuar en unidad en la lucha contra este flagelo, pues es con el apoyo necesario es que una nación, como las de América Latina, puede enfrentar la delincuencia.

Droga mueve más de 200 presupuestos de seguridad

El gobernante panameño fue más allá y subrayó que esta actividad del narcotráfico “en un año moviliza en drogas el equivalente a más de 200 presupuestos de seguridad”.

En este sentido, Mulino aseguró que en los últimos 18 meses con los acuerdos alcanzados con Estados Unidos “este país ha intervenido en nuestro presupuesto con 174 millones de dólares para aumentar la capacidad tecnológica y logística de nuestras fuerzas”.

FUENTE: Con información de EFE