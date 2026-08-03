Secretario de Defensa de EEUU clausura ejercicios militares para defender el canal de Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ. El secretario de Defensa estadounidense clausurará la próxima semana en Panamá los ejercicios militares que llevan a cabo una veintena de países para proteger la vía interoceánica de cualquier ataque, informó este 3 de agosto una fuente oficial panameña.
Este será el segundo viaje de Pete Hegseth a Panamá y estará el 13 de agosto para la clausura de las maniobras militares multinacionales que empezaron esta semana y se llevan a cabo desde hace más de 20 años en el país centroamericano para proteger el canal, dijo a periodistas el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, sin dar más detalles.
Además de Estados Unidos, en los ejercicios participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Países Bajos, Perú y el Reino Unido, entre otros.
El canal “es una infraestructura estratégica que conecta mercados, sostiene cadenas de suministros (...) su seguridad y funcionamiento continuo son de importancia fundamental para Panamá, Estados Unidos y la comunidad internacional”, señaló el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera.
Las maniobras incluyen entrenamientos en el mar y en zonas selváticas alrededor del canal, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, además de ejercicios virtuales relacionados con la ciberseguridad y planificación.
La “mejor manera” de “preservar la paz” y “garantizar la continuidad del comercio mundial es estar preparados para responder de manera coordinada y eficaz cualquier amenaza”, afirmó Ábrego.
FUENTE: Con información de AFP