Secretario de Defensa de EEUU clausura ejercicios militares para defender el canal de Panamá

Esta semana comenzaron los ejercicios militares en el Canal de Panamá. (AFP)

CIUDAD DE PANAMÁ . El secretario de Defensa estadounidense clausurará la próxima semana en Panamá los ejercicios militares que llevan a cabo una veintena de países para proteger la vía interoceánica de cualquier ataque, informó este 3 de agosto una fuente oficial panameña.

Este será el segundo viaje de Pete Hegseth a Panamá y estará el 13 de agosto para la clausura de las maniobras militares multinacionales que empezaron esta semana y se llevan a cabo desde hace más de 20 años en el país centroamericano para proteger el canal, dijo a periodistas el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, sin dar más detalles.

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Además de Estados Unidos, en los ejercicios participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Países Bajos, Perú y el Reino Unido, entre otros.

El canal “es una infraestructura estratégica que conecta mercados, sostiene cadenas de suministros (...) su seguridad y funcionamiento continuo son de importancia fundamental para Panamá, Estados Unidos y la comunidad internacional”, señaló el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

Las maniobras incluyen entrenamientos en el mar y en zonas selváticas alrededor del canal, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, además de ejercicios virtuales relacionados con la ciberseguridad y planificación.

La “mejor manera” de “preservar la paz” y “garantizar la continuidad del comercio mundial es estar preparados para responder de manera coordinada y eficaz cualquier amenaza”, afirmó Ábrego.

FUENTE: Con información de AFP