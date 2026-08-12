Vinculan a nieto de Raúl Castro con mafia de tráfico de migrantes en México; La Habana dice "es calumnia"

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto del dictador Raúl Castro, durante un evento en el cementerio de Colón, en La Habana (Cuba).

LA HABANA — Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, nieto del dictador de Cuba, Raúl Castro, y uno de los interlocutores de Washington en el diálogo con La Habana fue señalado por presuntos lazos con una red cubana en México dedicada al tráfico de migrantes y al contrabando, publicó el diario The New York Times.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó este miércoles de “nueva fabricación calumniosa” y sin “fundamento” el artículo publicado por The New York Times.

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Según documentos judiciales revisados por el diario, Rodríguez Castro fue señalado por supuestamente utilizar su influencia en los círculos de poder en la isla para proteger una operación de contrabando a gran escala que sacaba personas de Cuba y, a la vez, introducía mercancías ilícitas en el país.

En concreto, el sobrino nieto del fallecido dictador Fidel Castro habría facilitado la entrada a la isla de mercancías compradas con tarjetas de crédito robadas a cambio de recibir artículos de lujo como soborno, además de permitir la libre circulación de delincuentes buscados, de acuerdo con fuentes entrevistadas por el Times.

La red de tráfico, conocida como la 'Mafia cubana de Quintana Roo' por haber operado en ese estado mexicano, fue investigada por autoridades federales de Estados Unidos en un proceso en 2020 que resultó en penas de varias décadas de prisión para al menos 21 personas.

El Cangrejo, de 42 años, no ha sido imputado y no está claro si es objeto de una investigación en curso, señala el diario en un perfil que lo sitúa como una figura clave en el diálogo entre EEUU y el régimen de La Habana y como posible próximo líder del país caribeño, en un escenario de cambios políticos y económicos que exige Washington.

¿Colaborador de la organización criminal?

Sin embargo, su nombre fue mencionado a los fiscales estadounidenses por al menos dos miembros de la organización criminal, que señalaron al familiar de los Castro como colaborador de la organización y de facilitar el paso seguro de sus miembros hacia y desde Cuba.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el grupo criminal utilizaba embarcaciones robadas en Florida para trasladar de manera clandestina a cubanos que querían salir de la isla hacia Estados Unidos.

Entre los migrantes que fueron trasladados ilegalmente por la 'Mafia cubana de Quintana Roo' se incluyen jugadores profesionales de béisbol como el campocorto Adeiny Hechavarría y el jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, según precisa el Times en otro artículo publicado el martes 11 de agosto.

"Calumnias", dice La Habana

La Habana ha rechazado estas acusaciones contra Rodríguez Castro, tachándolas de "calumnias".

El viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos R. Fernández de Cossío, dijo a The New York Times que aunque "no hay duda" de que existen organizaciones criminales en América Latina que se lucran con el tráfico de migrantes hacia EEUU, aseguró que no tienen "ningún vínculo con el Gobierno cubano".

La figura de Rodríguez Castro recientemente ha alcanzado notoriedad internacional después de ser ampliamente conocida en la isla por ser acompañante inseparable de su abuelo durante y después de su paso por la Presidencia, entre 2006 y 2018.

A pesar de no ocupar oficialmente un cargo público, ha ganado relevancia como representante del designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, en las conversaciones con la Administración del presidente, Donald Trump, un papel que no ha sido bien recibido entre varios representantes de la izquierda cubana.

De momento, Rodríguez Castro no ha sido incluido en las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra Díaz-Canel y varios miembros de la familia Castro.

“No existe vínculo o participación alguna del gobierno cubano en operaciones de tráfico de personas en Centroamérica o México”, aseveró el canciller cubano Bruno Rodríguez en un mensaje en redes sociales.

La nueva fabricación calumniosa del @nytimes contra #Cuba, en cumplimiento de un servicio al gobierno de EEUU, no tiene fundamento en lo absoluto.



No existe vínculo o participación alguna del gobierno cubano en operaciones de tráfico de personas en Centroamérica o México.



Lo… pic.twitter.com/7vfqLBqfSl — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 12, 2026

El canciller cubano señaló al respecto este miércoles que “lo que sí es absolutamente cierto” es que “la delegación cubana alertó reiteradamente sobre la existencia de una o varias operaciones de tráfico de cubanos hacia EEUU, cuyo centro coordinador estaba en el sur de Florida”.

Detalló que estas advertencias tuvieron lugar “en conversaciones bilaterales entre los gobiernos cubano y estadounidense sobre temas migratorios y con participación de altos funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interna, entre 2022 y 2024” durante la administración del demócrata Joe Biden, según el canciller de la dictadura cubana.

Apuntó, además, que en ese contexto, “se recomendó repetidas veces a las autoridades de ese país que investigaran el hecho, pero nunca ofrecieron respuesta”.

La red de tráfico con la cual se vincula a Rodríguez Castro, conocida como la “Mafia cubana de Quintana Roo”, fue investigada por autoridades federales de EEUU en un proceso en 2020 que resultó en penas de varias décadas de prisión para unas 21 personas.

FUENTE: Con información de EFE