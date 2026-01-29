viernes 30  de  enero 2026
Cancilleres de Ecuador y Colombia se reúnen en medio de guerra arancelaria

El presidente Daniel Noboa acusa a Colombia de no hacer lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común

El canciller de Ecuador, Alejandro Dávalos.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - Las cancilleres de Ecuador y Colombia se reunieron por primera vez tras las tensiones desatadas por una guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo, informó el jueves el ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano.

Los países se castigaron mutuamente con aranceles de 30%, luego de que el presidente Daniel Noboa acusara a Colombia de no hacer lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común. La disputa se intensificó cuando Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

"Existe un diálogo entre Cancilleres de los dos países, donde el Ecuador ha planteado una posición y Colombia debe responder a ello", señaló la cancillería ecuatoriana en un mensaje enviado a periodistas.

Quito no precisó cuándo se reunieron los ministros, que se encuentran en Panamá para el foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

La cartera tampoco dio a conocer los temas tratados por las ministras Gabriela Sommerfeld, de Ecuador, y Rosa Villavicencio, de Colombia.

La víspera, durante su discurso en Panamá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció a su par ecuatoriano dialogar sobre la crisis entre los dos países.

Frontera

Los países comparten una frontera de unos 600 km, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.

Noboa no respondió al ofrecimiento, pero sostuvo en su intervención que "los criminales tienen que ser" encarcelados.

El mandatario ecuatoriano, defiende las nuevas tarifas como una compensación por el dinero que invierte su país en la frontera común para combatir a grupos criminales.

Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, con un récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.

FUENTE: Con información de AFP

