martes 11  de  noviembre 2025
POLÍTICA

Candidatos opositores en Honduras sellan compromiso de vigilancia electoral

Los aspirantes presidenciales acordaron mecanismos de defensa del sufragio frente a la falta de confianza para los próximos comicios en Honduras

Los candidatos presidenciales hondureños Salvador Nasralla (izq.), Mario Rivera (2.º der.), Nasry Asfura (der.) y el exjefe de las Fuerzas Armadas, Mario Raúl Pacheco (2.º izq.), muestran el Acuerdo Democrático para la Defensa del Voto tras su firma en Tegucigalpa el 11 de noviembre de 2025.&nbsp;

Los candidatos presidenciales hondureños Salvador Nasralla (izq.), Mario Rivera (2.º der.), Nasry Asfura (der.) y el exjefe de las Fuerzas Armadas, Mario Raúl Pacheco (2.º izq.), muestran el Acuerdo Democrático para la Defensa del Voto tras su firma en Tegucigalpa el 11 de noviembre de 2025. 

ORLANDO SIERRA/AFP

TEGUCIGALPA - Tres candidatos presidenciales de oposición en Honduras acordaron este martes "defender el voto" en las elecciones generales del 30 de noviembre ante la "incertidumbre" del proceso y denuncias de injerencia de la izquierda gobernante en los comicios.

El país centroamericano atraviesa una crisis electoral por acusaciones cruzadas entre la oposición y el partido oficial de preparar "fraudes" en la votación.

"Honduras enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida democrática", señalaron en un acuerdo Salvador Nasralla, candidato del derechista Partido Liberal (PL); Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN, derecha), y Mario Rivera, del Partido Demócrata Cristiano.

"Defender el voto"

Los tres se comprometieron a "defender el voto y vigilar que en cada mesa, en cada urna y en cada acta prevalezcan la verdad y la voluntad popular".

El acuerdo fue impulsado por la ONG Defensores de Honduras, cuyo coordinador y exjefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, Mario Pacheco, también figura como firmante.

Nasralla, Asfura y Rixi Moncada, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda), son tres de los cinco candidatos con opciones de ganar y están en empate técnico, según encuestas. El otro aspirante de un partido minoritario no firmó el acuerdo.

"No aceptamos gobiernos que se vengan a meter en el derecho que la gente tiene de decidir por quién votar", dijo Nasralla a periodistas, al referirse a la administración de Xiomara Castro.

Además de las acusaciones de fraude, la fiscalía, afín al gobierno, investiga a una consejera del organismo electoral que pertenece al PN, luego de que salieron a la luz unos presuntos audios en los que supuestamente habla con un diputado y un militar sobre planes para afectar al oficialismo.

Castro calificó el caso como un intento de "golpe electoral", mientras que los involucrados aseguran que las grabaciones son falsas y manipuladas con inteligencia artificial.

Durante las elecciones presidenciales, sin segunda vuelta, también se elegirán 128 diputados, 298 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano.

FUENTE: Con información de AFP

