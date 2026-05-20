miércoles 20  de  mayo 2026
ELECCIONES

La derechista Keiko Fujimori encabeza sondeo para balotaje en Perú

La candidata Keiko Fujimori es la favorita con 39% de intención de voto, mientras que Roberto Sánchez marca el 35%

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- La derechista Keiko Fujimori supera en intención de voto al izquierdista Roberto Sánchez para el balotaje presidencial en Perú del 7 de junio, según un sondeo difundido el miércoles.

La candidata, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es la favorita con 39% de intención de voto, mientras que Sánchez marca el 35%. Esto según la encuesta de Ipsos publicada por el diario Perú 21.

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Un 14% votaría en blanco o nulo y otro 12% aun no define su opción electoral, de acuerdo con la medición que tiene un margen de error de 2.8% y es la segunda que realiza Ipsos desde la primera vuelta del 12 de abril.

Fujimori subió un punto porcentual y Sánchez bajó tres puntos en comparación con la primera encuesta, publicada el 24 de abril.

La aspirante del partido Fuerza Popular ganó la primera ronda con 17.1% de los votos, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, llegó a la segunda con 12%, según el Jurado Nacional de Elecciones.

La elección de Perú estuvo marcada por una fuerte fragmentación, con un récord de 35 candidatos presidenciales.

Campaña polarizada

La campaña para el balotaje se prevé tan polarizada como la de 2021. Entonces Fujimori se midió con el izquierdista Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia, pero intentó disolver el Congreso y fue destituido en diciembre de 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori, de 50 años, compite por la presidencia. Para Roberto Sánchez, de 57 años, se trata de su primera postulación. El candidato se desempeñó como ministro de Comercio de Castillo, actualmente encarcelado.

Los dos disputarán la presidencia en medio de una severa inestabilidad política en la que Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016.

La mayoría fueron destituidos o renunciaron para evitar una suerte similar ante acusaciones de rebelión o corrupción. Perú está además azotado por una severa crisis de seguridad por el auge del crimen organizado.

FUENTE: Con información de AFP

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