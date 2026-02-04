miércoles 4  de  febrero 2026
POLÍTICA

Capriles y aliados aceptan "invitación a diálogo" con el chavismo encabezado por Delcy Rodríguez

La convocatoria impulsada por Delcy Rodríguez revive un mecanismo utilizado repetidamente por el régimen para ganar tiempo y aliviar presiones internacionales

El opositor venezolano Henrique Capriles durante una conferencia de prensa en Caracas el pasado 13 de marzo de 2023.&nbsp;

El opositor venezolano Henrique Capriles durante una conferencia de prensa en Caracas el pasado 13 de marzo de 2023. 

Miguel ZAMBRANO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — Un sector de la oposición venezolana, integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, informó este miércoles que aceptó una "invitación" del régimen chavista, encabezado por Delcy Rodríguez, para comenzar un supuesto proceso de diálogo y discutir los problemas que agobian a los ciudadanos.

"Decidimos asistir con responsabilidad. Participar en este espacio no es un gesto cualquiera, mucho menos cómodo, pero llegamos a este momento con una Venezuela profundamente herida", señaló la oposición en un comunicado publicado por el diputado Stalin González, jefe de la fracción parlamentaria Libertad, en X.

Lee además
Desde 2014 hasta 2025 la represión no cesa en Venezuela.
REPRESIÓN

Amnistía Internacional denuncia falta de "medidas para hacer justicia" en Venezuela
Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como presidenta encargada
Transición

Hitos de un mes de la Presidencia interina en Venezuela

Dijo que su sector opositor siempre ha planteado que los venezolanos deben resolver sus diferencias de manera pacífica y la historia demuestra que "Venezuela solo avanza con acuerdos genuinos y desprendimiento por una causa común".

En el comunicado, firmado por pequeños partidos de la oposición como Unión y Cambio, Hagamos Fuerza, MAS, Puente, Lápiz y Cambio y Paz y Un Nuevo Tiempo, este último forma parte de la mayor coalición opositora Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), aunque está distanciado.

El texto indica que este encuentro no puede ser simbólico ya que "ninguna parte puede imponer soluciones duraderas sin escuchar a toda la sociedad".

Este grupo opositor sostuvo que la convivencia democrática exige respeto, pluralidad y el fin de prácticas que han alimentado "el miedo, la persecución y la existencia de presos políticos".

"Un buen comienzo puede ser la ley de amnistía, que permita avanzar hacia la reconciliación nacional", añadió.

"Gestos vacíos"

Igualmente, señaló que el diálogo solo tiene sentido si produce acuerdos reales y que la reconciliación no se construye con gestos vacíos, sino con cambios concretos, reglas claras y confianza.

El pasado 23 de enero, Rodríguez propuso que se convoque a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes como divergentes", una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez.

La cabecilla del régimen pidió entonces que ese diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos" y que sea venezolano, es decir, "que no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid".

El pasado viernes, Rodríguez anunció la propuesta de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que abarca los mandatos del chavismo.

De momento, se desconocen los detalles de la propuesta de ley anunciada por Rodríguez.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Venezuela: Liberado corresponsal de DW tras horas en desaparición forzada

Bolsonaro rinde declaración en caso de supuestas injurias al presidente Lula da Silva

Oposición cubana rechaza doble discurso del régimen sobre negociaciones con EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Vista parcial del Capitolio de la Florida, en Tallahassee.
LEY INÉDITA

¿Florida tendrá su propia CIA? Avanza proyecto legislativo con apoyo bipartidista

Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

En esta foto de archivo tomada el 11 de julio de 2015, el multimillonario Bill Gates, presidente y fundador de Microsoft Corp., y su esposa Melinda asisten a la conferencia Allen & Company Sun Valley en Sun Valley, Idaho.
POLÉMICA

Melinda Gates habla sobre documentos que vinculan a su exmarido con Jeffrey Epstein

Te puede interesar

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

Personal del diario entra al edificio sede del periódico The Washington Post.
MEDIOS/EEUU

El Washington Post hace drásticas reformas y emprende una nueva era