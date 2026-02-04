Capriles y aliados aceptan "invitación a diálogo" con el chavismo encabezado por Delcy Rodríguez

El opositor venezolano Henrique Capriles durante una conferencia de prensa en Caracas el pasado 13 de marzo de 2023.

CARACAS — Un sector de la oposición venezolana, integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles , informó este miércoles que aceptó una "invitación" del régimen chavista, encabezado por Delcy Rodríguez , para comenzar un supuesto proceso de diálogo y discutir los problemas que agobian a los ciudadanos.

"Decidimos asistir con responsabilidad. Participar en este espacio no es un gesto cualquiera, mucho menos cómodo, pero llegamos a este momento con una Venezuela profundamente herida", señaló la oposición en un comunicado publicado por el diputado Stalin González, jefe de la fracción parlamentaria Libertad, en X.

Transición Hitos de un mes de la Presidencia interina en Venezuela

Dijo que su sector opositor siempre ha planteado que los venezolanos deben resolver sus diferencias de manera pacífica y la historia demuestra que "Venezuela solo avanza con acuerdos genuinos y desprendimiento por una causa común".

En el comunicado, firmado por pequeños partidos de la oposición como Unión y Cambio, Hagamos Fuerza, MAS, Puente, Lápiz y Cambio y Paz y Un Nuevo Tiempo, este último forma parte de la mayor coalición opositora Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), aunque está distanciado.

El texto indica que este encuentro no puede ser simbólico ya que "ninguna parte puede imponer soluciones duraderas sin escuchar a toda la sociedad".

Este grupo opositor sostuvo que la convivencia democrática exige respeto, pluralidad y el fin de prácticas que han alimentado "el miedo, la persecución y la existencia de presos políticos".

"Un buen comienzo puede ser la ley de amnistía, que permita avanzar hacia la reconciliación nacional", añadió.

"Gestos vacíos"

Igualmente, señaló que el diálogo solo tiene sentido si produce acuerdos reales y que la reconciliación no se construye con gestos vacíos, sino con cambios concretos, reglas claras y confianza.

El pasado 23 de enero, Rodríguez propuso que se convoque a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes como divergentes", una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez.

La cabecilla del régimen pidió entonces que ese diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos" y que sea venezolano, es decir, "que no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid".

El pasado viernes, Rodríguez anunció la propuesta de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que abarca los mandatos del chavismo.

De momento, se desconocen los detalles de la propuesta de ley anunciada por Rodríguez.

FUENTE: Con información de EFE