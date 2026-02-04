Venezuela: Liberado corresponsal de DW tras horas en desaparición forzada

captura de pantalla. Publicación realizada por el Sindicato Nacional de Prensa tras la captura de lvaro Algarra, corresponsal de @dw_espanol

CARACAS.– El Colegio Nacional de Periodistas confirmó la liberación del periodista Álvaro Algarra, corresponsal del canal alemán Deutsche Welle (DW), en condición de desaparición forzada desde horas de la mañana del 4 de febrero

Algarra fue detenido por funcionarios policiales en su residencia de la capital venezolana, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

El arresto del comunicador se produce en el marco de una aparente apertura política promovida por la administración de Delcy Rodríguez, cuyo discurso de reconciliación nacional choca nuevamente con la práctica de la persecución judicial.

De acuerdo con el gremio periodístico, efectivos presuntamente adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llevaron a cabo el procedimiento durante las primeras horas de la mañana.

Esta acción contra la prensa extranjera ocurre en un clima de alta tensión, marcado por la reciente captura del dictador Nicolás Maduro y el inicio de un proceso de transición tutelado.

Delcy Rodríguez, quien asumió la vocería principal del Estado tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero, intenta proyectar ante la comunidad internacional una imagen de reforma institucional. Entre sus anuncios recientes destacan la promoción de una Ley de Amnistía y la supuesta transformación de centros de reclusión emblemáticos como El Helicoide. Sin embargo, aún se mantienen presos políticos tras las rejas y persiste la presencia de los familiares a las afueras de los centros penitenciarios clamando libertad.