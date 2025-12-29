Capturan a cuatro miembros del Tren de Aragua en operación internacional contra el crimen

La Policía desarticula por primera vez una célula del 'Tren de Aragua' en España con 13 detenidos.

MADRID .- Cuatro personas identificadas como miembros de la banda criminal de Venezuela Tren de Aragua , entre quienes se encuentra una mujer solicitada en Chile, fueron capturados por agentes de Interpol en una operación internacional en 17 países y que concluyó con el arresto de 85 fugitivos entre junio y noviembre de este 2025

Lissette Ysabel Rojas Guevara, vinculada a la organización del crimen trasnacional designada como terrorista extranjera por EEUU, fue aprehendida en la localidad de Murcia, ubicada en el sureste de España, el 7 de noviembre pasado a solicitud de las autoridades Chile donde era requerida, según la información.

La operación internacional de Interpol, que logró 85 arrestos, fue realizada en el marco del llamado EL PACCTO 2.0, un plan de inteligencia que busca dar con fugitivos y que es financiado por la Unión Europea (UE).

La solicitud de Rojas Guevara por parte de autoridades chilenas se debe a su supuesta participación en un fraude con criptomonedas calculado en más de 138 millones de dólares, a través del cual blanqueó dinero del narcotráfico y de extorsión en Chile, Colombia, Venezuela y en la Península Ibérica, según un comunicado reseñado por medios.

Red criminal del Tren de Aragua

Las autoridades españolas informaron que la detención de la mujer ocurrió en el contexto de una operación en la que fueron detenidos otros 52 miembros del Tren de Aragua.

En Chile se practicaron nueve detenciones, cuatro de ciudadanos de ese país solicitados y otros cinco que estaban reclamados por otros países.

En la operación internacional se destaca un procedimiento policial en Portugal, donde fue capturado el brasileño Daniel Dago, al que vinculan al grupo criminal Primeiro Comando da Capital (conocido como PCC), lo cual permitió desmantelar un importante “corredor” de tráfico de cocaína desde Sao Paulo a Europa.

En total, las capturas de los 85 sospechosos se realizaron en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Francia, Italia, Jamaica, Panamá, Perú, Portugal y España, en cinco meses, previas reuniones en El Salvador y Ecuador para identificar a los fugitivos buscados por diversos delitos vinculados con el crimen organizado transnacional y blanqueo de dinero, según reportes de medios.

Entre los arrestados, 19 eran buscados por delitos de asesinato, 29 por tráfico de drogas, 28 por delitos contra menores y siete por violación. También había solicitados por trata de personas, por blanqueo de capitales o delitos en relación con organizaciones criminales.

FUENTE: Con información La Patilla