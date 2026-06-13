sábado 13  de  junio 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Capturan en Panamá a seis colombianos por minería ilegal vinculada al Clan del Golfo

La detención se realizó en el Darién. Incautaron 13 mulas e implementos utilizados para le extracción minera, actividad ligada al tráfico de personas

Los mineros ilegales fueron capturados a 10 kilòmetros de la frontera con Colombia. (Senafront)

Los mineros ilegales fueron capturados a 10 kilòmetros de la frontera con Colombia. (Senafront)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ. Las autoridades de Panamá capturaron a seis ciudadanos colombianos acusados de practicar la minería ilegal en la selva del Darién, una actividad vinculada a la banda criminal colombiana Clan del Golfo, designada como organización terrorista por Estados Unidos.

Agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) “lograron detectar a seis ciudadanos colombianos que se dedicaban a actividades de minería ilegal” en el sector de Mangle, cabecera del río Tuira, a unos 10 kilómetros de la frontera con Colombia, de acuerdo con un comunicado de prensa difundido en las últimas horas por el organismo de seguridad panameño.

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La minería ilegal es una de las actividades identificadas en el lugar por las autoridades, además del narcotráfico —en los últimos años, especialmente los llamados mochileros— y el tráfico de personas —expresado en la inédita crisis migratoria de entre 2021 y 2023—, todas vinculadas al Clan del Golfo según varios informes internacionales.

El Senafront dijo que durante la operación que dio con la captura de los seis presuntos mineros ilegales fueron incautadas trece mulas y diversos implementos utilizados para la extracción minera.

Extracción de oro

El director general del Senafront, Larry Solís, señaló que estas actividades ilícitas, como la extracción de oro en zonas inhóspitas de la frontera, estarían vinculadas a la organización criminal colombiana conocida como el Clan del Golfo.

"Las operaciones continuarán con el objetivo de mantener la presencia policial y el control territorial en el cordón fronterizo", destacó el comandante panameño.

FUENTE: Con informaciòn de EFE

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