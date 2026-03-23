Minería ilegal de oro controlada por grupos armados desbanca en ganancias al narcotráfico en Colombia

Colombia no cuenta con capacidad para ponerle fin a la minería ilegal en busca de oro

BOGOTÁ. - Las operaciones de minería ilegal en la explotación de oro en Colombia controladas por grupos irregulares armados están generando oscuras ganancias que superan las del narcotráfico, mientras avanzan en varias en regiones estratégicas, como corredores fluviales y zonas de difícil acceso para el Estado.

Un informe de inteligencia de agentes colombianos, que publica un diario local, habría revelado que detrás de la minería ilegal operan el Clan del Golfo y el ELN que controlan en forma violenta el territorio, además de economías criminales y altos flujos financieros ilegales de enormes cantidades que no precisó.

La investigación también pone de relieve la devastación de más de 94,000 hectáreas y la contaminación por mercurio de unas 1,120 quebradas y ríos como el Amazonas, el Mira, el Atrato, el Cauca y el Putumayo lo que evidencia una afectación por material pesado que compromete ecosistemas de escala regional.

El caso de la explotación ilegal de oro reportaría prácticas similares a las que ocurren en el sur de Venezuela con grupos irregulares y que avanzan tras la captura de Nicolás Maduro, en enero pasado, según denuncias. Y también fue motivo del impasse entre Ecuador y Colombia en fecha reciente.

Caras de la minería ilegal

Según el reporte, el trabajo de inteligencia identifica tres modalidades predominantes de extracción ilegal del oro que reporta este lunes una tendencia a la baja.

La primera sería el trabajo en minas de superficie o a cielo abierto que ocasiona la degradación de extensas áreas.

También se menciona como segunda modalidad la minería de socavón, que implicaría excavaciones subterráneas con riesgos operativos y ambientales significativos.

La tercera modalidad es la minería submarina o de dragado, asociada a la intervención directa de los lechos de los ríos mediante maquinaria pesada, según el informe.

Y serían extraordinarias las ganancias económicas, lo que explicaría la persistencia de la minería ilegal que ha sido denunciada reiteradamente pero que no ha tenido control efectivo por parte del gobierno de Gustavo Petro.

El oro y ganancias

Se asegura que el valor comercial del oro en los mercados internacionales alcanza precios cercanos a los 162 dólares por gramo, lo que asegura a los operadores irregulares de la minería ilegal, que incluyen redes de contrabando, una constante fuente de ingresos por la explotación ilícita del metal precioso.

Según el diario, las proyecciones que contiene en la documentación de inteligencia señalan que cerca del 85 % de la producción nacional de oro tendría origen ilegal.

Esto significaría que las ganancias ilícitas de la actividad criminal podrían alcanzar los 8,414 millones de dólares solamente en 2025.

La cifra reflejaría además la capacidad de los grupos irregulares para expandir su actividad criminal para adquirir toda la maquinaria pesada para la explotación del oro y con ello ocasionar daño severo a ríos y tierra fértil, según la publicación.

FUENTE: Con información de eltiempo. com.co