viernes 23  de  enero 2026
VENEZUELA

Minería ilegal en Amazonas avanza sin control del régimen de Delcy Rodríguez, según denuncia

El ecocidio en zonas protegidas en el sur de Venezuela abarca 246 hectáreas al mando de militares y guerrilla colombiana, pese a prohibición legal, dice ONG

En Venezuela, militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y mineros ilegales chocaron durante un desalojo de la Parque Nacional Yapacana. Foto de archivo.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD BOLÍVAR.- En apenas dos años, la minería ilegal que por años ha devastado zonas naturales protegidas en el sur de Venezuela avanza en el estado Amazonas y ocasiona un grave ecocidio al que el régimen bajo la jefatura temporal de Delcy Rodríguez, no pone freno, denunció la ONG SOS Orinoco.

“La huella minera aumentó 105 hectáreas en dos años: desde 2023 hasta hoy”, alertó la organización que vela por la protección de la vasta región del Orinoco y Amazonas que constituye el pulmón de Venezuela.

En Venezuela, militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y mineros ilegales chocaron durante un desalojo de la Parque Nacional Yapacana. Foto de archivo.
En una nueva denuncia sobre la devastación de la región, reportó que ha detectado 246 hectáreas prácticamente destruidas, lo que equivale a 304 canchas de fútbol profesional, en dos sectores de la zona del río Guayapo, reserva hidrográfica de la región.

La práctica de la extracción ilegal de oro y de otros minerales en Venezuela ha sido reiterada en los últimos años cuando se incrementó en el sur del país, lo que coincidió con una merma en los precios de la droga.

"Mientras el precio de la cocaína cae y el precio del oro alcanza niveles históricos de aproximadamente 4,000 dólares la onza, el régimen impulsa un ecocidio sin precedentes”, alertó la directora de la ONG, Cristina Burelli, en la cuenta oficial, en noviembre de 2025.

Minería ilegal con anuencia del régimen

En su cuenta de X, SOS Orinoco alertó sobre la minería ilegal que abarca una importante extensión de territorio en sectores cercanos al afluente y dentro del Monumento Natural del Municipio Autana de Amazonas que comprende el “Macizo Cuao Sipapo - Cerro Moriche”.

En estos sectores está “doblemente prohibida la minería”, por disposición legal.

“Esto NO es minería artesanal ni tradicional”, advirtió la ONG. “Es minería de capital, con participación de líderes indígenas locales, financiada por agentes provenientes de Colombia, con el visto bueno del Alto Mando Militar venezolano”.

Mencionó a los generales Vladimir Padrino, ministro de la Defensa del régimen y Domingo Hernández Lárez, comandante Estratégico Operacional de la FANB, “y bajo el control de la guerrilla colombiana”, acusó.

La ONG ha sostenido que Rodríguez, nueva jefa del régimen tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de EEUU, no garantiza un cambio en la política sobre el medio ambiente en Venezuela.

Según dijo en un mensaje de su cuenta, Rodríguez ha sido desde septiembre de 2022 "el principal obstáculo que ha impedido que una Misión de Monitoreo Reactivo de la Unesco inspeccione el Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad".

A pesar de las reiteradas solicitudes de la organizaciones internacional, dijo, "ha intervenido personalmente para garantizar que ningún experto sea testigo de las más de 1,500 hectáreas de devastación y contaminación por mercurio dentro del parque", aseguró.

FUENTE: Coni nformación de red X SOS Orinoco

