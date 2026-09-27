Caravanas opositoras piden en Venezuela el regreso de María Corina Machado

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa (centro) participa en una caravana en apoyo a la líder y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, este domingo en Maracaibo, Venezuela.

CARACAS -- En Caracas y diversas regiones de Venezuela, la oposición salió a recorrer las calles en caravanas para exigir el regreso “seguro” de la líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá y tras siete intentos fallidos no ha podido regresar al país suramericano.

A bordo de motos, coches y hasta caminando, cientos se reunieron en la capital, los estados del sur como Bolívar; del suroeste como Barinas, Apure y Mérida; del noroeste como Zulia, Lara y Falcón, y del centro y norte del país, como Guárico y Carabobo, Miranda y Vargas, estas dos últimas vecinas de Caracas, donde no hubo concentración.

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Según imágenes difundidas por el Comando con Venezuela, los manifestantes estaban vestidos con camisas del partido de Machado, Vente Venezuela, y de Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y portaban banderas venezolanas.

Algunos estados gritaban consignas como: "María vente, aquí está tu gente" o "¡Libertad!".

"Que venga de inmediato, ella no tiene que pedirle permiso a nadie, ella es venezolana, es una mujer íntegra (...) aquí estamos María Corina, vuelve", pidió la maestra Yajaira Barrios, quien participaba en la manifestación de Maracaibo, Zulia, que recorrió varias avenidas.

La protesta allí también sirvió para manifestar el descontento por los prolongados apagones que vive este estado, muy golpeado desde hace años por la crisis eléctrica que vive todo el territorio.

"Le digo a -la presidenta encargada- Delcy Rodríguez que a ella le conviene que regrese María Corina Machado porque este pueblo está sumamente molesto y esa molestia puede ser canalizada hacia un proceso electoral democrático por María Corina Machado, que ejerce el liderazgo en este momento en Venezuela", manifestó el dirigente Juan Pablo Guanipa, colaborador cercano de la opositora.

Por su parte, el coordinador municipal de VV en Maracaibo, Jorge Bocourt, reiteró la exigencia para que se defina pronto un cronograma electoral presidencial, luego de casi nueve meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Esta semana cientos de opositores protestaron en Caracas para exigir el regreso de la dirigente.

El martes, el equipo de la premio nobel de la paz denunció que ella ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido.

El viernes, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, negó que las autoridades venezolanas estén impidiendo el regreso de Machado.

Cuando Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025, mediante una operación clandestina para viajar a Oslo, Noruega, a recoger el Nobel de la Paz, lo hizo vía marítima con un equipo especial que partió de Curazao, según la información oficial.

Detención en el Zulia y trabas en Carabobo

Vente Venezuela, denunció este domingo la detención “arbitraria” de uno de sus militantes en el estado Zulia (noroeste) mientras participaba en la caravana convocada en varios estados para exigir a las autoridades venezolanas que permitan el regreso de la dirigente al país.

"Fernando Torrealba, miembro de Vente Zulia, fue detenido de manera arbitraria por funcionarios de la Guardia Nacional (GNB), en horas de la mañana, mientras participaba pacíficamente en la gran rodada convocada a nivel nacional", dijo el Comité de Derechos Humanos de VV en un mensaje en X.

Torrealba se encontraba en una calle "cuando se lo llevaron" y "desde entonces, se desconoce su paradero".

El partido exigió, en ese sentido, conocer dónde se encuentra su militante, su libertad inmediata y el cese de la represión.

Mientras que, en Carabobo, la policía estadal impidió el libre tránsito de la caravana del equipo de Vente Venezuela por la autopista regional del centro.

Los opositores afirmaron que ese obstáculo viola el derecho constitucional a la libre movilización pacífica de los ciudadanos.

Detenciones no paran en Venezuela

El pasado 17 de septiembre, las autoridades venezolanas detuvieron al exalcalde Javier Oropeza, quien había regresado esa semana al país luego de dos años de exilio en España y de haber recibido un sobreseimiento de una causa en su contra.

Horas después, fue liberado entre las denuncias de varios sectores opositores y el propio reclamo de la jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera.

Un día antes, el 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió que, a pesar de mejoras "limitadas", el aparato represivo del Estado venezolano permanece "intacto".

En un nuevo informe sobre la situación del país en lo que va de 2026, año marcado por la intervención estadounidense que el 3 de enero condujo a la captura de Nicolás Maduro, la misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad.

El pasado mayo, el opositor Yoel Sucre, un activista del partido de Machado, fue detenido y excarcelado tres días después bajo régimen de presentación cada 30 días, según la Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan).

El partido denunció entonces que buscaban imputarlo por terrorismo en una causa que, según señaló, está cerrada.

| Arranca la Gran Rodada Nacional por la Libertad.



Y así se vive en el estado #Aragua.



Para exigir: el regreso seguro de María Corina Machado a Venezuela, un cronograma electoral y elecciones presidenciales en 2027. pic.twitter.com/l0j08EKxJi — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) September 27, 2026

FUENTE: Con información de EFE /Efecto Cocuyo