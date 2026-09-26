Salvador Pérez: "¿Quién no quiere ser inmortal?"

El venezolano Salvador Pérez celebra tras conectar un jonrón solitario contra los Tigres de Detroit en el Comerica Park, el 25 de julio de 2026 en Detroit, Michigan.

Salvador Pérez todavía no ha decidido cuándo será su último juego, pero “retiro” dejó de ser una palabra demasiado lejana. Después de 17 temporadas en las Grandes Ligas , el receptor venezolano tiene garantizado un año más con los Reales de Kansas City . Después de 2027 deberá conversar con el gerente para saber qué opciones existen, aunque su intención es continuar.

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Su temporada 2026 también refleja una etapa diferente. Pérez ha tenido una carga menor detrás del plato y ha asumido más responsabilidades en otras posiciones. Aun así, mantiene su producción ofensiva: llega al tramo final con 20 jonrones y 75 carreras impulsadas.

Más allá de los números, el propio Pérez reconoce que su cuerpo necesita atención y que quiere aprovechar el descanso para prepararse. Pero todavía tiene una motivación que lo mantiene mirando hacia adelante. Volver a jugar en octubre con Kansas.

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Pérez ya sabe lo que significa ser campeón. En 2015 fue una de las figuras de los Reales que conquistaron la Serie Mundial. Ahora quiere volver a disputar un "Clásico de Otoño" y tener la oportunidad de ganarlo nuevamente.

“Quiero regresar a los playoffs, tratar de tener la oportunidad de jugar una Serie Mundial otra vez, tratar de ganarla”, afirmó.

Para él, conseguirlo sería una manera ideal de cerrar su carrera. “Creo que eso sería algo bien bonito y algo para retirarme bien, con el favor de Dios”, añadió.

El Salón de la Fama en el horizonte

En medio de esa reflexión sobre el final de su carrera aparece otra pregunta: ¿qué pasará cinco años después de su último juego?

Pérez sabe que existe la posibilidad de que su nombre sea considerado para el Salón de la Fama. No da por hecho que terminará en Cooperstown. Simplemente reconoce que es una aspiración natural para un jugador que ha construido una carrera como la suya.

“Todo pelotero en Grandes Ligas quisiera llegar al Salón de la Fama”, dijo. “¿Quién no quiere ser inmortal?”

La conversación tendrá que esperar. Primero debe terminar su carrera y después llegará el período de espera.

“Esperemos a ver qué pasa cuando me retire. Esperemos los cinco años y que sea lo que Dios quiera”, señaló.

Mientras tanto, puede mirar hacia atrás. Pérez contó que recientemente publicó una fotografía con algunos de sus logros y que verla le permitió dimensionar todo lo conseguido.

“Uno mismo no se da como cuenta todo lo que ha hecho en la pelota”, explicó.

La lista incluye una Serie Mundial, el premio de Jugador Más Valioso de aquel clásico, nueve Juegos de Estrellas, cinco Guantes de Oro y cuatro Bates de Plata. En 2021, además, lideró las Grandes Ligas con 48 jonrones y 121 carreras impulsadas. Este año agregó el cetro del Clásico Mundial de Béisbol a su palmarés.

“Ver todos esos triunfos, todos esos premios, todo lo que Dios me ha regalado en este deporte tan bonito, me hace orgulloso de mí mismo”, dijo.

Venezuela, el último capítulo

Si Kansas City representa prácticamente toda su vida profesional, Venezuela es el lugar donde Pérez quiere escribir el último capítulo.

Cuando fue consultado si estaba abierta la posibilidad de retirarse en su país, respondió sin dudar. “Está súper abierto”.

Su deseo es jugar un año más en Venezuela antes de retirarse. La experiencia reciente con los Leones del Caracas reforzó esa intención, aunque primero quiere descansar y preparar su cuerpo después de una carrera de 17 años.

Pero cuando Pérez imagina su retiro, la escena va más allá del béisbol. Se ve en la playa, en un bote, en su casa. Se ve llevando a sus hijos a la escuela, acompañándolos a una graduación y disfrutando un verano con ellos.

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“La gente en verdad nos mira en las dos horas y media de un juego, pero a través de eso hemos perdido tiempo hasta con la familia de uno”, explicó.

Por eso, cuando llegue el momento de decir que no jugará más, quiere detenerse. “No me quiero salir de la pelota, pero sí me quiero tomar un tiempo libre, un año, dos”, dijo.

Todavía quiere jugar. Quiere volver a los playoffs y buscar otra Serie Mundial. Pero también sabe que el final llegará. Y cuando llegue, Salvador Pérez quiere que sea en Venezuela, cerca de su familia y con el tiempo para disfrutar una vida que durante 17 años tuvo que esperar.