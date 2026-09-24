Miedo al regreso de María Corina Machado

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

Lo escribió el gran Andrés Eloy Blanco en su poema Clase y hoy se repite como una dolorosa profecía en nuestra patria: «Que el hijo vil se le eterniza adentro y el hijo grande se le muere afuera».

Este verso retrata la paradoja de una Venezuela que, históricamente, expulsa el talento, la honestidad y la virtud, mientras los corruptos y tiranos se atornillan y enquistan en el poder. Los 'hijos viles' pretenden eternizarse cerrando los candados de la nación, mientras condenan al exilio a los 'hijos grandes' que luchan por la libertad. El ejemplo más indignante de esta realidad lo vive hoy la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Tal como lo han relatado prestigiosos periodistas, como David Alandete, ya suman siete intentos fallidos por aire, tierra y mar para retornar a su país. Bloqueos de aerolíneas, cancelaciones marítimas sospechosas de última hora, restricciones del espacio aéreo e impedimentos burocráticos operados bajo la sombra de la tiranía buscan desesperadamente cerrarle el paso.

La cúpula podrida teme su regreso porque sabe que representa el anhelo de millones de ciudadanos. Quienes destruyen las instituciones quieren eternizarse adentro, pero no podrán contener para siempre la fuerza de los hijos grandes que exigen volver a una Venezuela libre. No nos detendrán. La dignidad va a entrar a nuestro suelo y la tiranía llegará a su fin.