Hija de María Corina Machado recoge en Nueva York premio al liderazgo concedido a su madre

La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, Ana Corina Sosa, saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025.

Ana Corina Sosa Machado y David Smolansky reciben el Premio Héroes de la Democracia 2025 en nombre del presidente electo, Edmundo González Urrutia, y de la líder opositora María Corina Machado.

NUEVA YORK.– Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado, recogió en Nueva York el Premio al Liderazgo concedido a su madre durante la Cumbre Anual de Concordia de 2026.

María Corina Machado intervino de manera virtual en el evento, celebrado en un hotel del centro de Manhattan, donde aseguró que "el pueblo venezolano nunca renunciará a su legítimo derecho a gobernarse a sí mismo".

"Por eso es vital entender que los venezolanos ven a Estados Unidos como mucho más que un aliado estratégico. Vemos a una nación de personas que comparten el valor de la libertad y la democracia", afirmó la política.

Concordia reconoce el liderazgo de Machado

La Cumbre Anual de Concordia, uno de los principales foros público-privados que se celebran en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoció este año a María Corina Machado por su "liderazgo en el movimiento democrático venezolano y su papel en el avance de la transición política y económica del país".

"Este comité busca líderes que eligen la valentía cuando el camino más fácil sería el silencio. María Corina Machado lo ha hecho una y otra vez, ganando unas primarias con el 92 % de los votos, construyendo una coalición por el cambio democrático incluso tras haber sido excluida de la boleta electoral y sin vacilar en su convicción de que Venezuela merece instituciones que sirvan a su pueblo", señaló en un comunicado Anita McBride, presidenta del Comité del Premio al Liderazgo de Concordia.

Ayer en el día, la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa (@anacorinasosa) ofrecía esta entrevista.



Sobre el retorno de @MariaCorinaYA al país:



“Su meta principal es regresar a Venezuela. El panorama es complejo, hay muchas fuerzas que están de por medio y evidentemente… pic.twitter.com/5ePcC15dbd — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) September 23, 2026

El reconocimiento a su trayectoria política

El foro destacó además que la venezolana recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su trabajo en la "promoción de los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica a la democracia".

Asimismo, resaltó que Machado fue miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela y fundadora de VENTE Venezuela, un movimiento político que, según Concordia, "promueve la gobernanza democrática y las reformas orientadas al mercado".

El premio llega en un momento clave para Venezuela

María Corina Machado recibe este reconocimiento en un momento de especial relevancia para Venezuela, después de la detención del dictador depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de narcoterrorismo y a la espera del inicio de su juicio en una prisión de Nueva York.

Además, la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tiene previsto pronunciar un discurso.

FUENTE: Con información de EFE/Redes Sociales