viernes 26  de  junio 2026
Rechazo

Catástrofe en Venezuela revive una vieja herida: "26 años de destrucción"

Los dos terremotos no solo dejaron destrucción y luto, sino que reabren el debate sobre el impacto de años de deterioro en Venezuela

Venezuela, un país con más de 26 años de terremoto político, dos bestias de 7.2 y 7.5 vuelven a poner a prueba el tesón de todo un pueblo.

Venezuela, un país con más de 26 años de terremoto político, dos bestias de 7.2 y 7.5 vuelven a poner a prueba el tesón de todo un pueblo.

Cortesía Oscar Camargo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI_ Mientras Venezuela enfrenta una de las peores tragedias naturales de su historia, un mensaje que circula ampliamente en redes sociales sostiene que el elevado costo humano de los terremotos que sacudieron al país caribeño, no puede entenderse únicamente como consecuencia de un desastre natural, sino también como el resultado de años de deterioro estatal, abandono de la infraestructura pública y crisis acumuladas bajo el mandato del chavismo.

La publicación afirma que el país ha vivido "más de 26 años de terremoto político" y rechaza cualquier intento de convertir la emergencia en una oportunidad para la "recuperación política" de quienes considera responsables del colapso nacional.

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El texto contrapone la solidaridad demostrada por miles de ciudadanos y voluntarios con la actuación de quienes identifica como responsables del deterioro de las instituciones y los servicios públicos.

Los terremoto también sacudieron la memoria

El mensaje describe escenas de ciudadanos organizándose ellos mismos para rescatar sobrevivientes, atender a los heridos y brindar refugio a los damnificados, mientras denuncian el abandono en que, según sostiene, quedó el país tras años de desinversión y deterioro de la infraestructura.

"Resistir al abandono, negarse a ser números", señala la publicación, que también menciona la existencia de "casi 60.000 desaparecidos". Esa cifra forma parte del texto difundido en redes sociales y no ha sido confirmada por las autoridades venezolanas ni por organismos independientes.

Un llamado a exigir responsabilidades

La publicación sostiene que la magnitud de la tragedia obliga a preservar la memoria de las víctimas y a exigir responsabilidades políticas por el deterioro acumulado desde 1999.

"Más allá del destino terrible de este pobre país nuestro, toca rescatar cada pedazo de memoria de entre los escombros, poner nombre y número a los verdaderos autores de las catástrofes sucesivas desde 1999 y devolver a cada venezolano sobreviviente de estas casi tres décadas el derecho a la vida, a vivir en paz y seguro", concluye el texto bajo la etiqueta #SOSVenezuela.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

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