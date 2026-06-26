Venezuela: Se calcula que unas 50.000 personas se encuentran desaparecidas

Una persona observa a los edificios colpasado en el estado La Guaira, donde esperan la ayuda.

REDACCIÓN.- El número de desaparecidos por los seísmos que sacudieron este miércoles el norte de Venezuela podría ascender a 50.000, según cifras no confirmadas que ha recibido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

Fuentes de la oficina indicaron a EFE que manejan esas cifras, no atribuibles directamente a la ONU, junto a la de 589 muertos sí confirmados y reportados por las autoridades venezolanas y la de 2.980 heridos.

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Agregaron que los equipos de búsqueda y rescate urbano de otros países desplegados ascienden ya a 30, sumando 1.600 efectivos y 100 perros para buscar víctimas entre los escombros: algunos ya están en el terreno y otros arribarán en las próximas horas o días.

Entre los países que han enviado estos equipos, la ONU citó a Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México.

Según cálculos de otra de las agencias de la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos, incluyendo dos millones en la capital, Caracas. EFE

Implorando ayuda

Las redes sociales se han visto inundadas por personas que piden información y ayuda para los rescate.

La familia Brito es una de las que durante las últimas 36 horas no se han separado del celular buscando algún tipo de información. Su hermano mayor Roberto Brito estaba junto a su esposa Kairol, su hijo Samuel y su suegra Norellys en un apartamento del piso 4 de las residencias Punta Piedra de Macuto. Allí también debía estar su hijo Sebastian. Para ellos la busqueda ha tenido momentos de alegría cuando apareció con vida su sobrino mayor Sebastién que no estaba en la casa. Horas más tarde apareció Samuel, rescatado entre los escombros.

Pero la búsqueda continúa. Ahora saben que sus familiares están bajo los escombros, pero no pueden perder la fe. "Los milagros existen. No perdemos las esperanzas".

Hacen un llamado para que las autoridades lleven maquinarias, porque las placas son tan pesadas que no pueden moverlas.

Como los Brito, hay decenas de familia que suplican ayuda.

En el estado La Guaira hay más de 100 edificios colapsados. El día miércoles 24 de junio, cuando dos terremotos sacudieron a Venezuela, era un día feriado y justo en ese momento estaba comenzando un juego en el mundial. En muchos lugares las familias estaban reunidas. Muchos en sus hogares. El estado La Guaira es una ciudad satélite para los habitantes de Caracas.

El último reporte de este viernes a las 1:30 pm indica que sube a 920 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela (oficial).

FUENTE: AFP/REDACCIÓN