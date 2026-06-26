viernes 26  de  junio 2026
CATáSTROFE

EEUU envía buques y varias aeronaves con ayuda a Venezuela

Dos aeronaves C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea transportaron equipos de búsqueda y rescate y otro C-17 viajó a Caracas con equipamiento pesado, informó el Pentágono. Dos grandes buques de la armada atracaron en puertos venezolanos

Imagen de parte de la devastación causada por los dos sismos en Caraballeda, estado de la Guaira.

Imagen de parte de la devastación causada por los dos sismos en Caraballeda, estado de la Guaira.

FEDERICO PARRA/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos anunció el viernes que mandó dos buques de guerra con ayuda de emergencia y varios aviones y helicópteros para las tareas de rescate después de los dos grandes sismos en Venezuela que ha dejado más de 900 fallecidos y decenas de miles de heridos y desaparecidos.

Dos aeronaves C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea transportaron equipos de búsqueda y rescate basados en Los Ángeles y Virginia, y otro C-17 viajó a Caracas con equipamiento pesado, informó el Pentágono en un comunicado.

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Un equipo especializado en el control de daños en aeródromos del cuerpo de Marines fue transportado mediante aeronaves MV-22 Osprey.

"El buque de transporte anfibio clase San Antonio USS Fort Lauderdale y el buque de combate litoral Freedom USS Billings de la Armada de Estados Unidos han llegado a aguas cercanas a Venezuela", añadió.

De la base aérea de Soto Cano, en Honduras, partieron tres helicópteros CH-47 Chinook.

Para contribuir a las tareas de detección y evaluación de daños también se están utilizando imágenes satelitales.

El gobierno estadounidense, que hace poco más de seis meses realizó una operación militar en Caracas para capturar y extraer del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, anunció el levantamiento de sanciones para facilitar las operaciones de rescate en el país.

El mayor general de los Marines Kevin J. Jarrard llegó el jueves a Caracas para "supervisar" el apoyo de Washington.

FUENTE: Con información de AFP.

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