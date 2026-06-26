Reina Sofía de España dona 20 mil euros a Venezuela tras terremotos

MIAMI.- La reina Sofía de España, a través de la fundación que lleva su nombre, aprobó una donación de 20.000 euros destinados a los fondos de emergencia para paliar los efectos del doble terremoto en Venezuela. Esta aportación económica busca canalizar ayuda humanitaria inmediata a las regiones más afectadas por el movimiento sísmico.

La iniciativa de la madre del rey Felipe VI se formalizó tras conocerse la magnitud de los daños materiales y la pérdida de vidas humanas en el país sudamericano.

Según reportó la revista Hola, los fondos asignados por la Fundación Reina Sofía se transferirán a los canales oficiales de asistencia médica, suministro de alimentos y reconstrucción de viviendas que operan en las zonas de desastre. Con este gesto, la emérita reafirma el histórico compromiso de cooperación internacional que la institución que preside mantiene ante catástrofes naturales globales.

La dotación financiera se suma al flujo de ayuda internacional que diversas organizaciones y jefes de Estado han movilizado hacia el territorio venezolano desde que se registró la tragedia.

La Fundación Reina Sofía destacó la importancia de la cooperación inmediata para mitigar el sufrimiento de las familias damnificadas y apoyar a los equipos de rescate que aún trabajan en la remoción de escombros.

La noticia ha tenido un profundo impacto en la comunidad internacional y en los sectores diplomáticos, consolidando el rol activo de la reina Sofía en la promoción del bienestar social y la asistencia en situaciones de extrema vulnerabilidad.