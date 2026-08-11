martes 11  de  agosto 2026
POLÍTICA EXTERIOR

Venezuela e Israel acuerdan activar mecanismo con miras a restablecer relaciones consulares

Los dos países reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela, afirmó la cancillería venezolana

Voluntarios de Israel participaron en la ayuda humanitaria que prestaron equipos que organizaron artículos por categorías para su posterior contribución. (Fotografía relacionada a la recolección de ayuda par afectados en La Guaira, Venezuela.)

Voluntarios de Israel participaron en la ayuda humanitaria que prestaron equipos que organizaron artículos por categorías para su posterior contribución. (Fotografía relacionada a la recolección de ayuda par afectados en La Guaira, Venezuela.)

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Los gobiernos de Venezuela e Israel acordaron activar un mecanismo de coordinación con miras a reactivar los servicios consulares en el marco del restablecimiento de las relaciones que fueron rotas hace 17 años en medio de tensiones.

La cancillería venezolana suministró la información a través de un comunicado en el que resalta la importancia del acuerdo luego de que una delegación humanitaria israelí prestó asistencia a los afectados por los sismos que golpearon el norte del país el 24 de junio pasado.

Lee además
El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
DIPLOMACIA

Colombia planea traslado de embajada en Israel a Jerusalén y reanudar relaciones
Voluntarios y equipos de rescate buscan cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio
SISMOS

Asciende a 6,301 la cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

También, el gobierno israelí compartió el acuerdo de reanudar relaciones consultares.

Venezuela rompió las relaciones con Israel en 2009 cuando el entonces presidente Hugo Chávez dio apoyo a Palestina.

Vínculos de Venezuela con Israel

Según la información compartida por el canciller Felix Plasencia por X, Venezuela e Israel acordaron dar continuidad a la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación del doble terremoto.

"Ambos gobiernos reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países", señaló la Cancillería en un comunicado publicado en X.

También es el resultado de las conversaciones sostenidas entre altas autoridades de ambas partes para permitir la continuidad de la cooperación ya establecida.

Según cálculos de organizaciones internacionales en Venezuela, en la actualidad habría entre 4,000 y 6,000 israelíes permanecen en Venezuela, principalmente en Caracas, tras la salida numerosa de familias judías durante los primeros años de Chávez en el poder.

FUENTE: Con información de Félix Plasencia red X, EFE

Temas
Te puede interesar

La gran fiesta de la decadencia

América tiembla: ¿Qué diferencia a los devastadores sismos de Colombia y Venezuela?

Tesoro de EEUU evalúa agenda de desarrollo con Delcy Rodríguez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Inmigración

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, tras visitar la zona que fue epicentro del terremoto el lunes 10 de agosto
COLOMBIA

Abelardo de la Espriella visita el Chocó, epicentro del terremoto que suma un centenar de fallecidos

Alerta por calor en el sur de Florida. 
SUBE EL MERCURIO

Alerta por calor en el sur de Florida: sensación térmica llegará a 110 °F

Te puede interesar

Imagen del centro de acopio de Deblex HUB, en Doral
ALTRUISMO

Colombianos en Miami convierten dolor por el terremoto en cadena de solidaridad

Por Daniel Castropé
Alerta por calor en el sur de Florida. 
SUBE EL MERCURIO

Alerta por calor en el sur de Florida: sensación térmica llegará a 110 °F

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

GEM se encuentra localizado en la 1850 NW 84th Avenue, Suite 100, Doral.
SOLIDARIDAD

GEM busca voluntarios en Doral para acelerar envíos destinados a Colombia tras terremoto

Una enfermera prepara una vacuna contra el COVID-19, en el centro médico Borinquen Health Care, en la ciudad de Miami, Florida.
SALUD

Trump firma orden ejecutiva que reduce las vacunas infantiles recomendadas de 18 a 11