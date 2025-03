Cayetana Álvarez de Toledo: la Comunidad Internacional ha fallado estrepitosamente en Venezuela

La indiferencia resultante, en medio de la redefinición “dramática” del tablero internacional, le lleva a advertir el cada vez más escaso compromiso con las democracias.

“La actitud que cada responsable político y que cada gobierno adopte respecto a Venezuela es la prueba del algodón de su compromiso con la democracia. Y, hasta ahora, la comunidad internacional ha fallado estrepitosamente y vergonzosamente”, afirma la representante del PP en el Congreso español, con el mismo tono apasionado de sus intervenciones, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Es un escándalo internacional el abandono de los demócratas venezolanos, del equipo de María Corina Machado encerrado en una embajada ante la indiferencia internacional, de millones de venezolanos exiliados, de los presos políticos y del yerno del presidente electo Edmundo González, en maniobra de chantaje evidente”, agrega.

Al mismo tiempo, Álvarez de Toledo añade: “Al señor José Luis Rodríguez Zapatero hay que exigirle que dé explicaciones de esa operación de chantaje al presidente electo por la vía de su yerno”.

Le parece inconcebible que, ante “la heroicidad de un pueblo entero que ganó masivamente las elecciones presidenciales”, el mundo solo tenga un buen discurso y ninguna acción.

Ante esto, acusa al presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, de trabajar “para perpetuar al régimen de Maduro en el poder”, que es el mismo objetivo del representante del partido socialista español PSOE en “el proceso de mutación” de la democracia plena a la democracia fallida en España.

“Sánchez se sitúa claramente en la órbita del Grupo de Puebla y de otros gobiernos, cuyo compromiso con los derechos humanos es perfectamente disruptivo y trabaja para perpetuar al régimen de Maduro, como ha trabajado para la connivencia ideológica con ese sector. Ahora está en el horizonte las relaciones con China, de las que creo se acercará a ese polo por oposición al otro, en una deriva antidemocrática”, puntualiza la diputada.

No decir la verdad sobre Venezuela

Álvarez de Toledo, periodista, doctora en Historia y parlamentaria desde 2019 por Barcelona, sostiene que, ante la indiferencia al régimen de Venezuela, como al de Cuba y Nicaragua, se impone la denuncia “nítida de ese bochorno internacional”. También se pone en pie un plan alternativo de acción que consiste en defender y decir la verdad, según apunta.

“La comunidad internacional no está diciendo la verdad, no dice ‘Maduro es un dictador’ ni que Edmundo González ganó las elecciones. Muchos gobiernos europeos dijeron ‘Maduro no ganó’, pero tampoco Edmundo González, entonces ¿quién ganó? La verdad existe, ganó uno, hay que decirlo y afirmar la verdad en la vía pública, es crucial”, reitera la diputada. “La verdad tiene que ser reafirmada porque sin verdad no hay democracia”.

Fustiga la “farsa” de apoyar las elecciones legislativas y regionales convocadas por Maduro en Venezuela y plantea “no promover falsos diálogos que solo perpetúan la dictadura”, así como adherirse a las denuncias que cursan en la Corte Penal Internacional contra funcionarios del régimen.

“El fiscal (Karim) Khan tiene que dictar cuanto antes órdenes de captura de quienes ni siquiera son dictadores, sino jefes de una organización criminal de narcotráfico y terrorismo”, afirma, al referirse a la pandilla criminal originada en Venezuela, Tren de Aragua.

“El régimen tiene que saber que el coste de quedarse es mucho mayor que el coste de marcharse y se tiene que intentar presionar y forzar ese quiebre en el frente militar”, según aprecia la diputada que pidió mantener las sanciones.

Luego de poner en entredicho la credibilidad de la ONU que, pese a tener artículos sobre la responsabilidad de proteger “ni siquiera los invoca”, apeló a “la alianza poderosa internacional de democracias”. ¿EEUU quiere una América segura, quiere acabar con el crimen? Liberen a Venezuela”, exclama y cita el compromiso expresado por el Secretario de Estado, Marco Rubio, de apoyar el regreso de la democracia en Cuba y Venezuela.

Cayetana Álvarez de Toledo_ Cortesía C, Álvarez de Toledo.jpg La diputada del PP de España, Cayetana Álvarez de Toledo. Cortesía Despacho C. Álvarez de Toledo

La ética de la política y líderes

Álvarez de Toledo no tiene duda de que existe una crisis ética en el liderazgo y la política mundial ante hechos que, como la respuesta del gobierno de España que asegura “no poder desconocer a Maduro”, son “devastadores en términos políticos y morales”. Los organismos y pretendidas democracias no son cascarones vacíos.

Asegura que el mundo “necesita a un (Winston) Churchill y a un Ronald Reagan” quienes, con coraje, compromiso y convicciones democráticas inquebrantables, “lograron convencer a los ciudadanos de que la defensa de la democracia exige sacrificios que son imprescindibles”.

“Nos faltan grandes líderes con moral, con visión, y con altura; no se puede imponer una política mercenaria”, asevera.

NOTA VINCULADA

El lado oscuro del gobierno de Sánchez con Maduro

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo afirma que, en medio del proceso de mutación de una democracia plena a una democracia fallida por las políticas de Pedro Sánchez, está la “cara B”, la parte oscura de las complicidades que “no conocemos.

Menciona, como ejemplo, la llegada de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, al aeropuerto de Madrid pese a las sanciones de la Unión Europea, en enero de 2020, conocido como la trama Koldo, que montó Víctor Aldana y autorizó Sánchez, según evidenció un mensaje de WhatsApp. “Son datos que la justicia tendrá que investigar”.

“Hay mucho rumor, especulación de oro y maletas, financiación por parte del gobierno de Venezuela de intereses de Sánchez para presidir la Internacional Socialista, especulaciones sobre Zapatero y sus negocios en Venezuela, de su familia y sus hijas; todo eso se tiene que ser acreditado de manera probada”, comenta.

Afirma, además, que “el gobierno de Sánchez es cómplice de una usurpación (de Maduro) el 10 de enero en Venezuela”, a pesar de que el primer pleno del parlamento aprobó en septiembre exigirle el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo con base en las actas. “El gobierno se ha negado a reconocerlo y es un hecho demoledor”.

Pero hay más, advierte: “Todos los procesos de diálogo encabezados por Rodríguez Zapatero, promovidos de una manera por instancias distintas, han servido simplemente como balón de oxígeno para la dictadura”.

Tras definir al exembajador en Venezuela Juan Carlos Monederos como parte del “clan de Maduro”, señaló que el expresidente español tiene una responsabilidad distinta y mayor.

“Es un personaje que ha utilizado palabras como paz y diálogo para servir a un régimen criminal; entró al negocio de la dictadura por la puerta de Cuba, de allí saltó a Venezuela donde se ha dedicado a trabajar al servicio de Maduro y ahora opera en China, a donde va frecuentemente. Según las ultimas noticias, forma parte de un lobby que promueve los intereses chinos en España y se sirve del gobierno español para abrir puertas en China. Es un hombre que está al servicio de las más atroces dictaduras del planeta”, afirma.

No descarta que las políticas de Sánchez arrimen a España al eje de regímenes antidemocráticos para grandes negocios y para mantenerse en el poder.

“El objetivo vital de Sánchez es liquidar la alternancia democrática”, asegura la diputada. “Y todo lo sacrifica ante el objetivo de perpetuarse en el poder, a costa de lo que sea, como sea”.

FUENTE: Entrevista a la diputada del PP español Cayetana Álvarez de Toledo