martes 19  de  mayo 2026
INVESTIGACIÓN

Confirman asesinato de mujer desaparecida en Bogotá tras realizarse procedimiento estético

Familiares y allegados relataron que la mujer presentó complicaciones de salud tras el procedimiento, entre ellas dificultad respiratoria y desorientación

&nbsp;Fotografía cedida por Bomberos de Cundinamarca que muestra a un grupo de policías y bomberos durante un operativo de búsqueda este martes, en zona rural de Apulo (Colombia). Las autoridades colombianas investigan el hallazgo de un cuerpo que podría corresponder al de Yulixa Toloza, una mujer desaparecida hace una semana tras someterse a un procedimiento estético en una clínica presuntamente ilegal de Bogotá, un caso que ha causado conmoción en el país.

 Fotografía cedida por Bomberos de Cundinamarca que muestra a un grupo de policías y bomberos durante un operativo de búsqueda este martes, en zona rural de Apulo (Colombia). Las autoridades colombianas investigan el hallazgo de un cuerpo que podría corresponder al de Yulixa Toloza, una mujer desaparecida hace una semana tras someterse a un procedimiento estético en una clínica presuntamente ilegal de Bogotá, un caso que ha causado conmoción en el país.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ -- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este martes el asesinato de Yulixa Toloza, la mujer desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal de la capital colombiana, un caso que ha causado conmoción y acaparado la atención en el país.

"Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Tolosa (...) A esto tenemos que llamarlo por su nombre; a Yuliza la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato", afirmó Galán en un video publicado en su cuenta de X.

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El edil detalló que tras conocerse la desaparición de la mujer el pasado 13 de mayo, investigadores de la Policía obtuvieron información que indicaba que Toloza había sido sacada de Bogotá esa misma noche, por lo que esa institución activó una búsqueda fuera de la ciudad.

"Mi instrucción fue clara, la prioridad número uno era encontrar a Yulixa", agregó Galán, quien aseguró, además, que se comunicó con Nubia Toloza, madre de la víctima, para expresarle solidaridad y explicarle las acciones realizadas por las autoridades.

Por su parte, la Fiscalía colombiana informó que, como resultado de una investigación coordinada con la Policía Metropolitana de Bogotá, fue hallado en el municipio de Apulo, en el departamento de Cundinamarca (centro), un cuerpo "que guardaría coincidencias y correspondería al de la mujer que fue reportada como desaparecida".

El ente investigador señaló que unidades de policía judicial llevan a cabo la inspección técnica del cadáver antes de su traslado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

"Sin permisos sanitarios"

El caso de Toloza ha generado indignación en Colombia desde que se conoció la noticia de su desaparición luego de practicarse una lipólisis láser en un establecimiento estético, ubicado en el sur de Bogotá, que presuntamente operaba sin permisos sanitarios ni habilitación oficial.

Familiares y allegados relataron que la mujer presentó complicaciones de salud tras el procedimiento, entre ellas dificultad respiratoria y desorientación, situación que se pudo evidenciar en varios videos que circularon en redes, donde se ve a la mujer en aparente mal estado físico dentro del lugar donde fue intervenida.

Además, un testigo aseguró haber visto a dos hombres sacar a Toloza inconsciente del establecimiento y subirla a un vehículo, que posteriormente fue hallado por las autoridades en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Las autoridades también investigan a los responsables del centro estético Beauty Láser Medicina Estética, señalado de funcionar sin los permisos necesarios para realizar procedimientos estéticos de alta complejidad.

Por este caso, dos ciudadanos venezolanos fueron capturados y son señalados de ocultamiento y destrucción de pruebas. Sin embargo, un juez ordenó su liberación al considerar que las capturas no cumplieron los requisitos legales, aunque la investigación por desaparición forzada y otros posibles delitos continúa abierta

FUENTE: Con información de EFE

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