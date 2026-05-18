lunes 18  de  mayo 2026
SEGURIDAD

Presidenta de México anuncia visita de Secretario de Seguridad Nacional de EEUU en medio de tensiones

Claudia Sheinbaum informó que la reunión con Markwayne Mullin tratará sobre la coordinación en seguridad con "respeto a la soberanía", según recalcó

Claudia Sheinbaum informó la visita de altos funcionarios de EEUU a México

Claudia Sheinbaum informó la visita de altos funcionarios de EEUU a México

EFE/José Méndez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes la visita del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin y otros altos funcionarios de EEUU, con la finalidad de mantener la coordinación en materia de seguridad, pero “con respeto a la soberanía”.

“Cada quien opera en su territorio”, recalcó Sheinbaum al comentar la visita prevista para el jueves próximo y acordada tras su llamada reciente con el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Entre México y EEUU se han agudizado las tensiones bilaterales en materia de seguridad y el combate del tráfico de drogas, sobre los cuales pesa la responsabilidad del gobierno mexicano tras el acuerdo con el secretario de Estado Marco Rubio a finales de 2025.

México y EEUU ante la seguridad

Durante su habitual rueda de prensa de los lunes, Sheinbaum también dijo que está prevista la visita de la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas., Sarah Carter, el lunes 25 de mayo próximo

Los encuentros con altos funcionarios estadounidenses servirán para dar seguimiento a la conversación entre Sheinbaum y Trump el viernes pasado, sobre los temas de seguridad y comercio. Ambos presidentes acordaron mantener el diálogo bilateral.

La presidenta subrayó el interés de México en dialogar con Carter especialmente sobre la prevención de adicciones, un enfoque que la su gobierno considera clave para reducir la violencia asociada al narcotráfico.

“¿Cuál es la mejor manera en que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México”, planteó Sheinbaum,. También pidió a Washington combatir a los carteles que distribuyen drogas en territorio estadounidense y el lavado de dinero que generan esas operaciones.

Claudia Sheinbaum y la soberanía

Sheinbaum insistió en que México acepta intercambio de información, pero no permitirá la operación de fuerzas o agencias de EEUU en territorio nacional.

“Nos quieren ayudar con información, bienvenidos. Pero en México tiene que operar necesariamente las instituciones mexicanas. No puede operar Estados Unidos, se llama soberanía”, insistió.

FUENTE: Información de EFE

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