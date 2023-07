Pocas horas antes, Uzcátegui había anunciado su decisión de renunciar al cargo argumentando que "las condiciones no están dadas" para llevar a cabo la consulta interna.

“Hoy no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primaria sea una consulta amplia y al alcance de la mayoría de los venezolanos independientemente de su estrato social", expresó Uzcátegui en una carta remitida al presidente de la CNdP, Jesús María Casal.

Explicó que, a su juicio, "el tratamiento que se ha dado a los votantes en el exterior no ha sido sincero. No se cuenta con las capacidades necesarias para atender a una diáspora que, en su mayoría, no podrá participar en el proceso electoral del 2024 gracias a la política sistemática de exclusión sostenida en los últimos años por parte del Gobierno (dictadura) Nacional".

Uzcátegui agregó que "me duele asumir que este proceso de primaria está siendo utilizado por intereses que, lejos de creer en la fortaleza del proceso democrático electoral, hoy juegan a enrumbarnos por proyectos personales y no colectivos".

Tres de los 13 candidatos que se inscribieron a las primarias están inhabilitados para ejercer cargos públicos: Freddy Superlano, Henrique Capriles y María Corina Machado. Esta última, quien es la que lidera los sondeos de opinión de acuerdo a reconocidas firmas, fue proscrita recientemente.

La inhabilitación de Machado, ocurrida sin ningún tipo de soporte legal, y que ha sido condenada dentro y fuera de Venezuela, despertó el temor de que el régimen pueda inhabilitar al resto de candidatos en una suerte de paralelismo a lo que hizo el dictador Daniel Ortega en Nicaragua. Es por eso que los candidatos han estado las últimas semanas inmersos en una diatriba para intentar buscar una manera de enfrentar las inhabilitaciones, que aunque ilegales, impedirían que el candidato que gane las primarias pueda inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las presidenciales de 2024.

Ya en el debate que celebraron hace unas semanas atrás, las diferencias de criterios respecto a cómo abordar este tema salieron a relucir. Mientras unos apoyan establecer lo que han llamado un "orden de sucesión", otros, como Machado, creen que no se puede permitir que sea el dictador Nicolás Maduro el que termine escogiendo quién será el abanderado opositor en las presidenciales y defiende que la voluntad del pueblo venezolano es la que debe ganar.

Sobre esto, Machado ha sido muy firme y ha dicho que llegará "hasta el final".

"¡Debemos salvar las primarias! Hoy, frente a este complot para implosionar la elección del 22Oct, ratificamos que avanzaremos y defenderemos este proceso ciudadano hasta el final!", dice el texto de un comunicado que emitió su partido Vente Venezuela como reacción al anuncio de la renuncia de la vicepresidente de la CNdP.

maria corina machado -debate-primarias La candidata María Corina Machado habla durante el debate de los candidatos a la primaria de la oposición. AP/ARIANA CUBILLOS

¿Capriles y Rosales negocian?

Diosdado Cabello también afirmó en su programa que el candidato Capriles negocia con el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, para que este último sea el candidato unitario opositor y que de ganar las elecciones lo designe como vicepresidente del país.

"Capriles está negociando irse para apoyar a Rosales (y que) a cambio de que si gana lo nombre vicepresidente de este país", indicó Cabello, quien acostumbra a hacer comentarios provocadores en su programa, reseñó Alnavio.es.

Sin embargo, la semana pasada, el partido de Rosales, Un Nuevo Tiempo (UNT) anunció el retiro de su candidato a la primaria, José Hernández, e informó que no presentarán candidato propio para la consulta, y que "oportunamente" dirán "cuál es el abanderado o la abanderada que nosotros acompañaremos con vista al proceso electoral", según dijo el directivo del partido, Luis Rondón.

Rondón añadió en declaraciones a la prensa que están en conversaciones y celebrando reuniones con los distintos partidos, para definir a quién se unirán de cara a las primarias y formar "una gran alianza política" y propuesta de "unidad".

FUENTE: Con información de Alnavio.es