Primarias en Venezuela: Renuncia vicepresidenta de Comisión Nacional

En una carta dirigida al presidente de la Comisión, el abogado Jesús María Casal, y al resto de los integrantes de la instancia que organiza la elección del candidato presidencial unitario de la oposición, Uzcátegui argumentó: “Hoy no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primaria sea una consulta amplia y al alcance de la mayoría de los venezolanos independientemente de su estrato social".

La convocatoria para las primarias está pautada para el próximo 22 de octubre en medio de un proceso autogestionado luego de que se cerrara la posibilidad de que los comicios contarán con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la misiva, María Carolina Uzcátegui sostuvo que “el tratamiento que se ha dado a los votantes en el exterior no ha sido sincero. No se cuenta con las capacidades necesarias para atender a una diáspora que, en su mayoría, no podrá participar en el proceso electoral del 2024 gracias a la política sistemática de exclusión sostenida en los últimos años por parte del Gobierno (dictadura) Nacional".

Según la vicepresidenta de la Comisión de Primaria, es hora de pensar en Venezuela, de allí que llamó a los 13 candidatos inscritos en el proceso a dejar de lado los intereses individuales y partidistas que han fracturado la consulta: "Me duele asumir que este proceso de primaria está siendo utilizado por intereses que, lejos de creer en la fortaleza del proceso democrático electoral, hoy juegan a enrumbarnos por proyectos personales y no colectivos".

De esta manera, Uzcátegui llamó a pensar en el país y en la gente, "en los mecanismos que nos permitan fortalecer el voto como instrumento para alcanzar los cambios sociales, políticos y económicos demandados por la mayoría del pueblo venezolano".

En la carta de este jueves, destacó el trabajo que se hizo en la Comisión con las Juntas Regionales de Primarias, instancias que tienen a su cargo la logística de la elección de octubre. Al mismo tiempo, advirtió que no se ha alcanzado la meta de los centros de votación para el proceso opositor y luce "cuesta arriba", dado los tiempos del cronograma.

Esta es la segunda baja en la organización de las primarias: el 16 de julio dimitió el historiador Rafael Arraiz Lucca, quien era miembro suplente de la instancia. Argumentó que sin el empleo de los centros de votación que maneja el CNE no será posible la realización de los comicios para escoger al candidato presidencial opositor que enfrentará a Nicolás Maduro en 2024.