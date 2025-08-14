jueves 14  de  agosto 2025
COLOMBIA

Fiscalía prepara petición para que asesinato de Miguel Uribe Turbay se califique crimen de lesa humanidad

Abogado de la familia Uribe Tarazona afirmó que se unirá a la solicitud fiscal, porque el crimen es un "ataque sistemático" contra un miembro de la oposición

El candidato presidencial de Colombia Miguel Uribe recibió atención médica en una ambulancia tras ser herido de bala durante un evento político en Bogotá, el 7 de junio de 2025.&nbsp;

El candidato presidencial de Colombia Miguel Uribe recibió atención médica en una ambulancia tras ser herido de bala durante un evento político en Bogotá, el 7 de junio de 2025. 

STRINGER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- La Fiscalía General se prepara para solicitar ante las instancias judiciales que el asesinato del senador y precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras el atentado en junio pasado, sea calificado como crimen de lesa humanidad, según informó el abogado de la familia, Víctor Mosquera.

El representante legal de la familia Uribe Tarazona afirmó que la fiscalía de la nación compartió los argumentos de la petición que los allegados del senador presentarán ante la justicia, para que el delito de homicidio calificado, que corresponde aplicar a los responsables, sea convertido en crimen de lesa humanidad.

Lee además
María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, agradeció al equipo de la Fundación Santa Fe, donde estuvo recluido el político durante dos meses. Hicieron todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible por salvarle la vida, dijo.
COLOMBIA

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: "Rechazo cualquier acto de violencia o de venganza"
El senador de Colombia Miguel Uribe Turbay.
DUELO

Grupo IDEA exige investigación transparente sobre muerte de Miguel Uribe Turbay, "no puede quedar impune"

Mosquera explicó, en una cadena de noticias colombiana, los pasos a seguir procesalmente, tras la muerte de Uribe que ya fue calificada por la fiscalía como magnicidio y por la cual hay hasta ahora seis detenidos.

Entre los capturados está el autor material, un adolescente que el lunes aceptó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilícito de arma de fuego, pero se sigue a la espera de la detención de los autores intelectuales.

Caso Uribe, crímenes de lesa humanidad

Según la información, Mosquera detalló que la familia, particularmente el padre del senador, Miguel Uribe Londoño, reclama que el asesinato se catalogue como crimen de lesa humanidad de acuerdo con los estándares del derecho penal internacional.

Organismos internacionales lo definen como un ataque generalizado o sistemático contra civiles que involucra asesinato, tortura y persecución, entre otros, de forma deliberada.

Mosquera enfatizó que este no es un ataque aislado.

“Es un ataque sistemático contra un miembro de la oposición, hay motivos políticos y no simplemente un tema de terceros", indicó el abogado al referir el ataque para afectar al partido Centro Democrático, al cual pertenecía Uribe y en el que hay otros dirigentes amenazados.

Uribe había solicitado protección más de una decena de veces para sus actos públicos, pero no le fue concedida, según reportes.

Evitar impunidad

De calificarse el asesinato de Miguel Uribe con la categoría de “crímenes graves” que atentan contra derechos humanos fundamentales y la dignidad de las personas se aseguraría la imprescriptibilidad penal, explicó.

Esto es garantizar que el delito no prescriba, pese al tiempo que transcurra y sus responsables sean castigados con la máxima severidad que indican las leyes.

Esto significaría que el caso no corra la misma suerte de otros magnicidios ocurridos en Colombia, como los de los candidatos Luis Carlos Galán (1989) y Álvaro Gómez (1995), ambos de partidos democráticos, cuyos casos siguen demandando justicia.

FUENTE: Con información de Noticias RCN

Temas
Te puede interesar

Miguel Uribe Turbay, el adiós a un guerrero que deja el compromiso de "volver a liberar a Colombia"

Muere número dos de disidencia de las FARC, sospechoso del magnicidio contra Miguel Uribe

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.
SENTENCIA

Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior

Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
VENEZUELA

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción

 Imagen referencial.
LEYES

¿Se puede heredar la ciudadanía estadounidense si un antepasado nació en EEUU?

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (izq), abraza al portero italiano del París Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, tras un partido del Mundial de Clubes.
FÚTBOL

Donnarumma dice estar "triste y decepcionado" tras ser apartado por el PSG

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU informa que ha incautado más de $700 millones en bienes a Nicolás Maduro

Te puede interesar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio confirma presencia de fuerzas aéreas y navales de EEUU en Sur del Caribe

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
NEGOCIACIóN

Trump busca en su encuentro con Putin detener los combates en Ucrania

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
INMIGRACIÓN

Florida: Denuncian brote de enfermedad y deficiente atención médica en "Alligator Alcatraz".

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU informa que ha incautado más de $700 millones en bienes a Nicolás Maduro

Imagen referencial sobre el regreso a clases.
SE ABREN LAS AULAS

Regreso a clases en Miami-Dade, tenga en cuenta esta corta guía para el nuevo año escolar