Chile crea su mayor empresa público-privada para explotar litio

Chile es el mayor productor mundial de litio después de Australia, un metal liviano usado para baterías de autos eléctricos

En EEUU, las reservas de litio servirán para más avances tecnológicos

En EEUU, las reservas de litio servirán para más avances tecnológicos 

cebbi/PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE — La estatal chilena Codelco, la principal productora mundial de cobre, y la minera privada SQM anunciaron el sábado la creación de una gigantesca empresa para la explotación de litio en Chile, que posee la mayor reserva de este metal clave en la transición energética.

Chile es el mayor productor mundial de litio después de Australia, un metal liviano usado para baterías de autos eléctricos con el que se busca dejar atrás los combustibles fósiles.

La asociación público-privada se llamará "Nova Andino Litio SpA" y "desarrollará las actividades de exploración, explotación, producción y Chile es el mayor productor mundial de litio después de Australia, un metal liviano usado para baterías de autos eléctricos con el que se busca dejar atrás los combustibles fósiles. de litio en el Salar de Atacama hasta 2060", anunció Codelco en un comunicado.

El acuerdo pasó por la aprobación de más de 20 organismos de regulación nacionales e internacionales, entre ellos China, Brasil, Arabia Saudita y la Unión Europea.

El llamado oro blanco

La nueva empresa busca aumentar la producción en unas 300.000 toneladas al año en el Salar de Atacama, en el norte del país. En 2022, Chile produjo 243.100 toneladas del llamado oro blanco.

"Esta sociedad conjunta permite proyectar el desarrollo del Salar de Atacama" y en beneficio de los "mercados globales", afirmó Ricardo Ramos, gerente general de SQM, una de las principales productoras de litio del mundo.

SQM cuenta con capitales chinos.

La asociación forma parte de la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric en 2023 con el objetivo de recuperar el liderazgo mundial en la producción de litio que perdió en 2016.

Según Codelco, con este acuerdo el Estado chileno recibirá entre 2025 y 2030 alrededor del 70% del margen operacional que genere la nueva producción, y a partir del 2031, el 85% de ese margen.

El oro blanco representó el 3% de sus exportaciones en 2024.

La operación fue calificada por Codelco como "una de las más relevantes en la historia empresarial de Chile".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

