COMERCIO

EEUU prevé concretar este mes un acuerdo con China para asegurar el suministro de tierras raras

China domina ampliamente la extracción y el procesamiento de tierras raras, esenciales para componentes electrónicos sofisticados en diversas industrias

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025.  

Thomas COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró este domingo que Washington espera finalizar un acuerdo con China para asegurar el suministro de tierras raras antes del Día de Acción de Gracias, a finales de noviembre.

Según el acuerdo preliminar, alcanzado a finales de octubre en una reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, Pekín accedió a suspender durante un año ciertas restricciones a la exportación de minerales críticos.

China domina ampliamente la extracción y el procesamiento de tierras raras, esenciales para componentes electrónicos sofisticados en diversas industrias, como la automotriz, la electrónica y la de defensa.

"Aún no hemos finalizado el acuerdo, que esperamos tener listo para el Día de Acción de Gracias", el 27 de noviembre, dijo Bessent en el programa "Sunday Morning Futures" de Fox News.

¿Cumplirá China?

"Y confío en que, tras nuestra reunión en Corea entre los dos líderes, el presidente Trump y el presidente Xi, China cumplirá con sus compromisos".

Si Pekín se niega a implementar el acuerdo, Estados Unidos cuenta con "muchas herramientas" para tomar represalias, advirtió.

El secretario del Tesoro insistió en que, según lo convenido por Trump y Xi, las tierras raras "circularán libremente, como antes del 4 de abril", fecha en que China impuso restricciones exigiendo licencias de exportación para ciertos productos en respuesta a los aranceles generalizados de Trump.

Según el acuerdo bilateral, Estados Unidos reducirá los aranceles a los productos chinos, y Pekín comprará al menos 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense para finales de este año y 25 millones de toneladas métricas en 2026.

China, que había dejado de comprar soja estadounidense en respuesta a los aranceles de Trump, "convirtió en peones a nuestros excelentes productores de soja", declaró Bessent. "Pero creemos que hemos remediado esa situación".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
