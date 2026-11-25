Un comerciante espera durante uno de los apagones que han afectado a Caracas en agosto de 2018. EFE/Cristian Hernández

CARACAS.- La corporación alemana Siemens Energy suscribió este miércoles un acuerdo con las autoridades interinas de Venezuela para contribuir a la recuperación del sistema eléctrico de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de la red nacional, en medio de la profunda crisis energética que atraviesa el país tras años de desinversión y deficiencias en la gestión estatal.

El convenio se anunció tres meses después de la firma de un acuerdo que otorga a Estados Unidos el control del 20% de las enormes reservas petroleras venezolanas, cuyo aprovechamiento depende, en buena medida, de una infraestructura eléctrica capaz de sostener las operaciones de la industria de hidrocarburos.

La iniciativa también se produce en un contexto de deterioro del sistema eléctrico, marcado por prolongados apagones y fallas recurrentes que han provocado protestas en distintas regiones del país. Caracas figura entre las zonas menos afectadas por las interrupciones del servicio.

El Parlamento venezolano aprobó el pasado 10 de noviembre una reforma que abre las puertas a la inversión privada en el sector eléctrico, nacionalizado en 2007 por el entonces gobernante Hugo Chávez.

"Recuperación"

La interina encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que durante una década Venezuela no pudo adquirir nuevos equipos para el sistema eléctrico debido a las sanciones internacionales.

"Así que diría que es histórico la suscripción de esta acta de inicio", expresó Rodríguez durante el acto, transmitido por la televisora oficial. La funcionaria ejerce el poder bajo presión de Washington tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro durante una operación de fuerzas estadounidenses en el pasado 3 de enero.

Aunque no se divulgaron los términos económicos ni los detalles técnicos del convenio, Rodríguez explicó que el objetivo es "recuperar el sistema eléctrico nacional y recuperar también el sistema de autogeneración de Petróleos de Venezuela".

Asimismo, indicó que Siemens colaborará para mejorar el aprovechamiento del gas en la industria de hidrocarburos, mediante tecnologías que permitan un uso más eficiente de ese recurso y reduzcan el impacto ambiental.

Christian Bruch, presidente y director ejecutivo de Siemens Energy AG, señaló que la compañía aportará nuevas tecnologías para fortalecer la generación eléctrica en la industria petrolera y la red nacional.

EEUU impulsa acuerdos para el sector eléctrico

La firma con Siemens se suma a los convenios suscritos en septiembre con la estadounidense GE Vernova, con el auspicio de Washington, para reparar la deteriorada infraestructura eléctrica venezolana.

Ese acuerdo contempla la incorporación de 5.000 megavatios de capacidad de generación en un período de cuatro años.

La crisis energética representa uno de los principales obstáculos para la recuperación de la industria petrolera venezolana, afectada por años de falta de mantenimiento, deterioro de las instalaciones y una caída sostenida de su capacidad operativa.

Según estimaciones de expertos, Venezuela genera actualmente unos 12.000 megavatios, frente a una demanda que se aproxima a los 17.000 megavatios, de acuerdo con cifras oficiales. La diferencia evidencia el déficit de generación que enfrenta el país y la magnitud de las inversiones necesarias para estabilizar el servicio.

FUENTE: Con información de AFP