lunes 23  de  marzo 2026
CIENCIA

Científicos de Puerto Rico encuentran proteína que detecta cáncer colorrectal con 70% de precisión

El cáncer colorrectal es la primera causa de muerte por esta enfermedad en Puerto Rico y el segundo, más común entre hombres y mujeres en la isla

Los científicos boricuas afirman que este tipo de herramienta ayuda a diagnósticos más tempranos y accesibles a la población. (Pixabay)

Los científicos boricuas afirman que este tipo de herramienta ayuda a diagnósticos más tempranos y accesibles a la población. (Pixabay)

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JUAN — Científicos del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCC-UPR) hicieron un gran hallazgo al encontrar en un estudio inicial una proteína de la sangre que detecta el cáncer colorrectal con una precisión de más de 70 %.

La proteína denominada IGFBP2 podría ayudar a diagnosticar el cáncer colorrectar de forma más temprana en algunas pruebas actuales, de acuerdo con la información del CCC-UPR en un comunicado divulgado, este lunes 23 de marzo.

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"La validación de nuevas herramientas como IGFBP2 nos acerca a lograr diagnósticos más tempranos y accesibles para nuestra población", afirmó Elba Caraballo Rivera, subdirectora del CCC-UPR. "La validación de nuevas herramientas como IGFBP2 nos acerca a lograr diagnósticos más tempranos y accesibles para nuestra población", afirmó Elba Caraballo Rivera, subdirectora del CCC-UPR.

El cáncer colorrectal es la primera causa de muerte por esta enfermedad en Puerto Rico y el segundo, más común entre hombres y mujeres en la isla con 13,1 y 13,2 %, detrás de próstata (40,6 %) y seno (29,7 %), respectivamente.

La nota agrega que, en estudios iniciales, un panel que incluye la proteína IGFBP2, logró identificar la enfermedad del cáncer colorrectal con una precisión de más de 70 %, lo que representa un paso importante hacia pruebas menos invasivas.

Entre la vida y la muerte

Muchas veces se detecta en etapas avanzadas, lo que hace más difícil su tratamiento, indicó la nota.

Por eso, detectar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Referente al cáncer colorrectal, el número de casos en personas de 20 a 49 años de edad en Puerto Rico está aumentando al doble del porcentaje anual en Estados Unidos, según un informe que presentó hace un tiempo el CCC-UPR.

El “Informe de tendencias de incidencia de cáncer colorrectal entre los años 2020-2021 en Puerto Rico en comparación con Estados Unidos” precisó que cerca de 10% de los casos en la isla corresponden a individuos de entre 20 y 49 años de edad.

En el CCC-UPR se desarrollan estudios para entender mejor esta enfermedad y encontrar formas más simples y accesibles de detectarla.

Estos proyectos incluyen desde investigaciones en laboratorio hasta estudios con impacto directo a las comunidades, con el objetivo de beneficiar directamente a la población puertorriqueña.

Uno de esos proyectos, el Artificial Intelligence-based Medical Data (AIMED), estudia cómo el sistema inmunológico interactúa con el cáncer y cómo esto puede ayudar a mejorar las pruebas diagnósticas en el futuro, especialmente en poblaciones diversas como la nuestra.

El CCC-UPR es una corporación pública dedicada a la investigación, diagnóstico y tratamiento del cáncer en la isla.

FUENTE: Con información de EFE

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