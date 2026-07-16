Cifra de fallecidos aumenta a 4.930 tras terremotos del 24 de junio en Venezuela

856 edificios fueron afectados por los sismos dobles del 24 de junio en Venezuela (EFE)

CARACAS. La cifra de muertos por el doble terremoto ocurrido hace tres semanas en Venezuela, ascendió este jueves, 16 de julio, a 4.930, tras sumarse 101 nuevos fallecidos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

La cantidad de heridos y personas sin vivienda se mantiene en 16.740 y 17.907, respectivamente, según este balance difundido en Telegram por el también hermano de Delcy Rodríguez.

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Asimismo, el reporte indicó que las autoridades del chavismo, han atendido a 128.324 familias, mientras que hay 21.210 personas en 107 campamentos transitorios.

En la actualización del informe se indica que hay 856 edificios afectados por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, de los cuales 190 colapsaron.

Más de 1.000 réplicas

Desde el 24 de junio, añadió el reporte, se han registrado 1.308 réplicas. La última más sentida ocurrió el viernes en la mañana cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a diez kilómetros del noreste de Naiguatá, en La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.

Esa réplica del pasado viernes provocó pánico en la población y evacuaciones en edificios por prevención.

El oficialismo informó, el pasado fin de semana, sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque se calcula que puedan ser 25.000.

Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, Delcy Rodríguez entregará las primeras 200 viviendas esta semana.

El martes, el Parlamento aprobó un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas en el país, tras los terremotos.