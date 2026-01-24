Cita con Trump fortalece liderazgo democrático y lucha de María Corina Machado

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.

CARACAS.- Tras su salida clandestina de Venezuela, a principios de diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de La Paz 2025, la dirigente política María Corina Machado ha dado pasos que, según analistas, apuntalan su liderazgo democrático ante la comunidad internacional.

Uno de estos movimientos fue la cita que Machado tuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , en la Casa Blanca el 15 de enero. El encuentro se dio 12 días después de que fuerzas de seguridad estadounidense capturaran al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa.

Además, la reunión transcurrió en medio de la presión que la Administración Trump mantiene sobre el régimen interino a cargo de Delcy Rodríguez.

El politólogo Carlos Romero, experto en relaciones internacionales, señala al DIARIO LAS AMÉRICAS que, mientras Delcy Rodríguez representa el pasado de Venezuela, María Corina Machado encarna el futuro del país.

Considera que la figura de Rodríguez es muy importante “cuando estamos en el ocaso de un régimen”. Explica que, para los Estados Unidos, es necesario de un clima de estabilidad política y de tránsito hacia una Venezuela distinta, “en calma y ordenada”.

“En el caso específico de María Corina Machado, la reunión no me sorprende porque el presidente Trump ha tenido hacia ella el reconocimiento del liderazgo representativo de Venezuela, de la oposición venezolana, en primer lugar. Y, en el segundo lugar, Machado ha tenido también apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos en su quehacer político”, expresa Romero.

Apunta que el proceso de transición en Venezuela no es fácil y que es preferible aplicar el modelo japonés para esta circunstancia. El politólogo se refiere al modelo de 1945.

“Japón fue derrotada por los Estados Unidos y EEUU colaboró para la restauración del imperio japonés. La prueba está que Hirohito era el emperador y se quedó como emperador en este marco de tutelaje”, explica.

A su juicio, el presidente Trump tiene claro que hay un futuro para Venezuela, pero debe terminarse con el pasado de manera abrupta. Indica que la transición venezolana comenzó con el desmantelamiento del chavismo.

“Son 26 años, no se puede pretender que el régimen desaparezca de la noche a la mañana. La transición no es de suma cero, ni quítate tú para ponerme yo”, añade.

Respaldo de EEUU

El 3 de enero, el presidente republicano aseveró que Machado no contaba “con el apoyo ni el respeto dentro del país” que se requiere para formar parte de un gobierno de transición. Sin embargo, el 20 de enero, Trump sugirió que podría vincular a la dirigente opositora con el futuro de Venezuela.

“Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo”, señaló el mandatario estadounidense sobre Machado.

En la cita con Trump, la líder venezolana le obsequió la medalla del Premio Nobel de la Paz en un gesto que generó reacciones de respaldo, pero también muchos cuestionamientos.

Ante esto, el Comité Nobel enfatizó: "Los hechos son claros y bien establecidos. Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre".

A juicio del politólogo Romero, la entrega de la medalla al presidente estadounidense fue una decisión “que no compagina con la visita a la Casa Blanca. La noticia del día fue la de la medalla y oscureció la importancia de la visita de María Corina Machado, se generó un debate innecesario. La invitación era suficiente para demostrar que tiene el apoyo de Estados Unidos”.

Por otra parte, asevera que Estados Unidos aspira a que haya una nueva elección presidencial en Venezuela, que la gane Machado y que se inicie un período distinto.

En tal sentido, el politólogo sostiene que los seguidores de la dirigente deben tener paciencia y entender que debe desmontarse “con mucha precisión” el sistema político instaurado en 1999.

Encuentro privado

La internacionalista Elsa Cardozo afirma al DIARIO LAS AMÉRICAS que la visita de Machado a Trump es trascendental por varios motivos, especialmente por las afirmaciones que hizo el mandatario republicano sobre la dirigente, el 3 de enero, luego de la operación militar.

En este punto, refiere elementos llamativos como el hecho de que fue una reunión privada, que no hubo declaración conjunta, y se entregó la medalla del Nobel.

“Creo que son datos sobre lo compleja que es la situación y lo que se está dando en Venezuela. Pero, es importante el hecho de que María Corina Machado estuvo allí, habló directamente con Trump y no solo con el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien se sabe que ha tenido contacto más más fluido, más permanente”, señala.

Considera, a su vez, que la líder venezolana es “una pieza útil” para la estrategia de EEUU en el sentido de mantener la capacidad de presión sobre la administración interina tutelada a cargo de Delcy Rodríguez.

Cardozo afirma que estabilizar Venezuela en los términos estrictamente económicos con presión, en particular sobre la liberación de los presos políticos, no ofrece seguridad institucional por lo pronto. Puntualiza que esta seguridad no puede generarse solamente a partir de arreglos pragmáticos.

La analista también destaca como interesante la reunión de Machado con congresistas republicanos y demócratas procurando que se mantenga un apoyo bipartidista lo más amplio posible a la causa política democrática venezolana.

La líder venezolana, María Corina Machado, se reunió con senadores bipartidistas de EEUU este 15 de enero de 2026.

“Es un factor interesante en esta ecuación y que puede llegar a tener una incidencia importante en la estrategia que anunció Trump el 3 de enero y que después reafirmó cuando habló de las de las tres fases. La fase de estabilización, la de recuperación y la de transición”, apunta.

Luego de la reunión con congresistas, el 20 de enero, el republicano Mario Díaz-Balart se refirió a Machado como “una persona que ha sacrificado tanto por una causa, la causa de la libertad del pueblo de Venezuela”.

Expresó también que, junto con “las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el liderazgo del presidente Donald Trump”, Venezuela “está más cerca que nunca en reobtener su libertad y su soberanía”.

A juicio de Elsa Cardozo, no puede dejarse de lado la visita de la líder venezolana a la sede de la OEA, donde se ha abordado el tema de los presos políticos del chavismo.

"Todos los países que son Estados miembros de la OEA deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan", dijo Machado tras su encuentro con el secretario Albert Ramdin.

De acuerdo con Elsa Cardozo, la presencia de Machado concede más voz a la oposición venezolana.

“Aunque ella no sea Edmundo González Urrutia, el presidente electo, indudablemente ha sido tratada hasta ahora internacionalmente como la líder del movimiento opositor venezolano. Por cierto, que, en estas visitas ella le ha dedicado más de una vez palabras de reconocimiento que transmiten la cercanía entre ella y González”, agrega.

Para Cardozo, estos movimientos de la dirigente fortalecen la idea de que en Venezuela sí hay oposición “y ha habido una organización tan grande como para ganar unas elecciones y demostrarlo”.

Destaca también la insistencia de María Corina Machado en la liberación, no excarcelación, de todos los presos políticos “y el cierre de los centros de detención y tortura en Venezuela”. En este punto, señala que en Venezuela sigue habiendo trabas para la recuperación y la estabilización del país.

La internacionalista cree que las afirmaciones de la política sobre su sorpresa al conocer todo lo que sabe Trump sobre la situación venezolana “es una manera de subrayar el aspecto de que la oposición no solo entre en la ecuación de la estrategia, incida con correcciones de la estrategia inicialmente tratada por Estados Unidos, sino que también haga ver los temas fundamentales”.

