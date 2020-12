Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio celebra 78 aniversario

Este año recibirá el Premio Anual “Luis David Rodríguez”, el periodista cubano radicado en España Jesús Díaz Loyola. En conversación con Diario Las Américas expresa: “Un honor. Siempre es un halago ser premiado y más por defender libertades fundamentales en tu propio país . Particularmente este del Colegio de periodistas, es un mérito incuestionable al darse en el terreno de la comunidad cubana en el exilio y que agradezco por el reconocimiento al trabajo de muchos años -mas de tres décadas- en la esencia de hacer el periodismo con absoluta libertad”.

El título del trabajo galardonado es “El oficialismo no quiere que el periodismo sea libre”. En palabras de Díaz Loyola subraya los retos de los profesionales de la comunicación dentro y fuera de la isla: “Demostrar desde la libertad que ciertamente el de Cuba es un régimen fallido hace mucho tiempo frente a los derechos fundamentales y en esencia, la libertad de expresión. Cuba quiere cambiar. La mejor demostración, lo que ahora está sucediendo con toda la resistencia cívica nacional en torno al Movimiento San Isidro.

La sociedad civil representada en exponentes vitales de la cultura nacional vuelve a despertar y esta vez de una manera más sólida y coherente, pero sobre todo pacífica. Desde la diáspora es innegable ver que Cuba en la expresión de su gente está demostrando que el cansancio y agotamiento tienen un límite en una sociedad hastiada y sometida”.

Jesús Díaz Loyola.jpg Jesús Díaz Loyola Cortesía del entrevistado

Sobre si están creadas las condiciones para ese cambio a la democracia añade: “La Habana ha encontrado una expresión de valentía que ha despertado de un letargo y no puede conducir a otro camino que el cambio y la transición cubana.

Será un proceso largo. Es obvio. Costará lograr los propósitos, pero lo importante es que la gente por fin se manifiesta sin miedos, cueste lo que cueste. Ese civismo de La Habana es el que acabará cambiando a Cuba. Pero es imprescindible que el régimen escuche, y ese es un gran reto”.

En sus respuestas se abre un debate sobre la libertad de prensa en Cuba y el accionar de los mecanismos gubernamentales como órgano rector. Análisis que llega de la mano de alguien que estuvo dentro de los medios oficialistas antes de romper lazos con la dictadura y elegir el periodismo independiente:

“En Cuba ejercí el periodismo oficialista durante más de 15 años . Después de muchas desavenencias y lidiando con la censura, no puede más y pasé al periodismo independiente. Incluso ejercerlo desde esas filas era un calvario por los constantes sometimientos y persecuciones del oficialismo.

Fue detenido en dos ocasiones.

El periodismo cubano se quedó estancado hace mucho tiempo. Es triste ver historias estremecedoras delante de tus ojos y no poder contarlas porque la indolencia burocrática todo lo rechaza ajena a la voluntad de ejercer un oficio con plena libertad. Por eso se ha perdido tanto talento. Por eso yo me fui de Cuba .

Recuerdo un caso puntual. En octubre de 1988, en uso de un derecho que figura en el Código Penal cubano, denuncié ante la policía política un delito contra la libre emisión del pensamiento cuando fui expulsado de una reunión sindical que preparaba las intervenciones ante un Congreso de trabajadores del transporte con el extinto Fidel Castro. Les decían qué se podía o no decir frente al gran líder. Mi denuncia por la expulsión de aquella reunión fue admitida en comisaría, pero no prosperó porque el Partido Comunista dijo que no ayudaba. El atestado se fue finalmente a la papelera”.

Díaz Loyola rememora su activism y nos cuenta acerca de como publicaba sus denuncias y burlaba el férreo control de las autoridades censoras.

“Mi dimisión del periodismo oficialista se produjo en la primavera de 1998, cuando figuraba en la plantilla de reporteros de la Agencia de Información Nacional (AIN). Desde mucho antes colaboraba con la prensa independiente y enviaba informes a Miami bajo el seudónimo de Daniel Prieto que se publicaban en el Diario de las Américas. (años 1998- 99)

En Cuba como en cualquier país de régimen único y totalitario, jamás habrá un periodismo libre. Es innegable que se pueda pensar diferente. Y si lo haces acabas siendo un don nadie, minimizado y marginado”.

La labor de Díaz Loyola encuentra reconocimiento en Miami por parte del CNP.

Es necesario reafirmar que durante los años de destierro el CNP ha mantenido una actitud de enfrentamiento cívico a la dictadura cubana, respaldando a los periodistas independientes dentro de la isla y a otros integrantes del movimiento pro democracia.