martes 18  de  agosto 2026
JUSTICIA

De la Espriella al ELN por secuestró de tres policías: "Sentirán todo el peso de la ley"

El secuestro ocurre una semana después del primer bombardeo ordenado por el presidente de Colombia contra el ELN

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

AFP
Por Valeria Montero

BOGOTÁ: El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó desplegar todas las capacidades de la fuerza pública tras el secuestro de tres integrantes del policía ocurrido este lunes en Norte de Santander.

El plagio se da a una semana del que las militares de Colombia, realizaron el primer bombardeo del gobierno de Abelardo De la Espriella contra el grupo insurgente ELN en el Catatumbo, región rural de El Tibú, al norte de Santander.

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La operación había comenzado con combates en tierra y de acuerdo con el reporte oficial, “fueron neutralizados dos presuntos integrantes del ELN y se incautó material bélico, reseña la revista Semana.

Los uniformados fueron interceptados mientras se movilizaban por la vía que comunica a Ocaña con Cúcuta, en jurisdicción de Bucarasica, frontera con Venezuela. Se trata del mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de la Dijín.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaban y posteriormente, se los llevaron en otro automóvil. El carro de los policías fue encontrado abandonado en la zona, con grafitis atribuidos a las FARC-EP.

El presidente condenó el hecho y aseguró que la prioridad es encontrar a los uniformados y lograr que regresen con vida.

“He ordenado desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables”, afirmó De La Espriella. “He ordenado desplegar todas las capacidades de la fuerza pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables”, afirmó De La Espriella.

El mandatario también lanzó una advertencia a quienes participaron en el secuestro: “A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley”.

El Ministerio de Defensa informó que las autoridades mantienen desplegada toda su capacidad para establecer el paradero de los tres policías. La entidad señaló que el secuestro podría estar relacionado con los golpes recientes contra grupos armados que operan en el Catatumbo.

En el sector donde ocurrió el hecho tienen presencia tanto el ELN como estructuras disidentes de las FARC, por lo que las autoridades adelantan las investigaciones para determinar qué grupo estaría detrás del secuestro.

El Ministerio de Defensa ha relacionado estos hechos con integrantes de la estructura “Camilo Torres” del ELN, bajo el mando de alias “Zorrito”, quien sería superior de alias “Firulais”.

Retaliación

Estos hechos, han sido considerados por la cartera de Defensa como “una retaliación de los grupos armados ilegales frente a los contundentes resultados operacionales alcanzados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el Catatumbo y Norte de Santander”.

A ese respecto, el órgano ministerial destacó que dado que Colombia es integrante de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), impulsada por Estados Unidos y conocida como Escudo de las Américas, Bogotá ha mantenido conversaciones con Washington y el resto de países de la alianza para “fortalecer la cooperación y apoyos necesarios para ejercer de manera contundente todas las acciones necesarias en el fortalecimiento y control fronterizo entre Colombia y Venezuela”.

El comunicado del ministerio de la Defensa añade: "Frente al Derecho Internacional Humanitario hacemos responsables a estos grupos armados por la vida, integridad y seguridad de nuestros policías, y exigimos su respeto y protección inmediata".

Advierte que: “Quienes atenten contra policías y soldados colombianos enfrentarán toda la capacidad institucional y deberán responder ante la Justicia”.

Criminales incrementan acciones

La promesa de “mano dura” contra los grupos criminales que operan en Colombia de parte del presidente De la Espriella ha tenido sus réplicas, el primer día de su mandato tuvo que enfrentar la ataque con explosivos en el nuevo peaje de Mondomo, en el norte del departamento del Cauca. La explosición causó graves daños en la infraestructura y obligó al cierre parcial de la vía Panamericana. Se responsabiliza a las disidencias de Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

La noche del 15 de agosto, se perpetró un ataque con drones cargados de explosivos, atribuido al ELN. Dejó un militar muerto y otros, cinco heridos. Ocurrió en la zona de Ábrego, norte de Santander.

En la zona establecieron medias como toque de queda y la y seca. El presidente de la Espriella aseguró que mantendrán las operaciones contra el ELN

Captura de “Bonito”

Mientras ocurrí el bombardeo en el Catatumbo, el Gaula militar dio un contragolpe y capturó en Guamal, Meta a alias “Bonito”, el segundo cabecilla de los Comandos de Frontera, peligrosa estructura militar que nación de las disidencias de las FARC. Siembran el terror en Caquetá, Huila, Putumayo, Amazonas y que tendrían tentáculos hasta en Ecuador.

El “Bonito” adoptó el perfil de los denominados narcos invisibles y se ha hecho intervenciones quirúrgicas para cambiar su aspecto físico.

En esta escalada militar murió alias “Ruso” o “Alemán” un cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco.

FUENTE: Con información de EFE/Revista Semana

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