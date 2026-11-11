Medellín y Miami fortalecen sus vínculos con las flores, la cultura y el turismo

Medellín, conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera, quiere conquistar a los residentes del sur de Florida con sus flores, su música, su gastronomía y una amplia programación cultural. La capital del departamento colombiano de Antioquia fortalece sus vínculos con Miami y Doral, mientras se prepara para un 2027 especialmente significativo para sus tradiciones.

“Queremos que los estadounidenses y los colombianos que viven en el exterior nos visiten. Quienes llegan a Medellín siempre quieren volver”, expresó Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Bureau de Medellín y Antioquia, durante una entrevista con El Nuevo Herald.

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Uno de los principales atractivos es la Feria de las Flores, celebración que en 2026 reunió aproximadamente cinco millones de asistentes itinerantes. Su actividad emblemática es el Desfile de Silleteros, que cumplirá 70 años en 2027.

Los silleteros son campesinos floricultores de Santa Elena, una zona montañosa cercana a Medellín, que elaboran impresionantes composiciones florales sobre estructuras de madera llamadas silletas. Esta tradición, transmitida entre generaciones, constituye uno de los símbolos culturales más reconocidos de Antioquia.

“Vamos a tener silleteros durante todo el año. Es una tradición maravillosa que queremos compartir con quienes nos visitan”, adelantó Cardona Quirós. “Vamos a tener silleteros durante todo el año. Es una tradición maravillosa que queremos compartir con quienes nos visitan”, adelantó Cardona Quirós.

La conexión con Florida tendrá un capítulo especial mediante una propuesta de colaboración entre Medellín y el Doral Arts & Flowers Festival, que se celebrará el 7 y 8 de marzo de 2027.

Doral constituye uno de los principales centros estadounidenses de importación y distribución de flores procedentes de Colombia. La iniciativa busca unir esa actividad comercial con las raíces culturales de la floricultura antioqueña.

Además del festival, se proyecta una exhibición especial de silleteros para el 10 de agosto, acercando al público del sur de Florida una tradición que combina creatividad, historia y trabajo artesanal.

Medellín también se distingue por su intensa actividad artística. La Plaza Botero y el Museo de Antioquia permiten descubrir el legado del escultor Fernando Botero, mientras otros espacios culturales recuerdan la obra del pintor Pedro Nel Gómez.

La música ocupa igualmente un lugar privilegiado. Artistas internacionales como Juanes, Karol G, J Balvin y Maluma nacieron en Medellín y contribuyeron a proyectar mundialmente su identidad cultural.

La ciudad también prepara una programación literaria especial para 2027, con actividades previstas desde el 23 de abril, Día Internacional del Libro, que complementarán su oferta de museos, exposiciones, conciertos y encuentros culturales.

Otro atractivo es la celebración navideña. Los tradicionales alumbrados transforman parques, calles y espacios públicos en escenarios luminosos que convocan a familias y visitantes.

“Los alumbrados son espectaculares. Nuestra ciudad y nuestra región se iluminan de una forma que vale la pena conocer”, destacó la directora.

Las celebraciones del Día de las Velitas, el 7 y 8 de diciembre, completan una experiencia que combina religiosidad, gastronomía y convivencia familiar.

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Ubicada en el Valle de Aburrá, rodeada por las montañas de la cordillera Central de los Andes, Medellín tiene aproximadamente 2,5 millones de habitantes y una temperatura promedio de 24 grados centígrados. Fundada oficialmente el 2 de noviembre de 1675, es la segunda ciudad más poblada de Colombia y uno de sus principales centros económicos, artísticos y turísticos.

Con vuelos directos desde Miami, Fort Lauderdale y Orlando, Medellín busca consolidar su relación turística con Florida. Durante el primer semestre de 2026 recibió 194.488 visitantes estadounidenses.