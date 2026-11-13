viernes 13  de  noviembre 2026
POLÍTICA

Colombia designa nuevo embajador en Venezuela con retos en seguridad y comercio

La llegada del nuevo embajador de Colombia a Venezuela coincide con una gestión diplomática por el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia

El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Jorge&nbsp; Jaller Jaramillo, suma más de 25 años de experiencia privada y en septiembre de 2026 fue nombrado miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol

El nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Jorge  Jaller Jaramillo, suma más de 25 años de experiencia privada y en septiembre de 2026 fue nombrado miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol

Cancillería de Colombia
Por Santiago Perales

BOGOTÁ.- El canciller de Colombia, Omar Bula Escobar, posesionó a Jorge Alberto Jaller Jaramillo como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Venezuela. Dentro de los retos del diplomático está el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

De acuerdo con la Cancillería, la gestión del nuevo embajador priorizará el comercio y la inversión, la integración energética y la seguridad fronteriza. Asimismo, la embajada promoverá misiones empresariales para facilitar oportunidades comerciales.

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En el aspecto energético, la agenda contempla el impulso de proyectos conjuntos de gas y electricidad. La misión diplomática apoyará la coordinación entre autoridades y las acciones de control migratorio en la frontera con Venezuela.

Otro aspecto importante es el relativo a la protección de los colombianos residentes en Venezuela. Jaller Jaramillo trabajará con las ocho oficinas consulares del país para atender a los connacionales y hacer seguimiento a situaciones que requieran intervención diplomática.

La llegada del nuevo embajador colombiano coincide con una gestión diplomática por el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, ocurrido en Colombia la mañana del 11 de noviembre. Bula habló por teléfono con su homólogo venezolano, Oliver Blanco, para coordinar acciones destinadas a rescatarla sana y salva.

Las autoridades colombianas creen que los responsables presuntamente cruzaron la frontera colombo-venezolana para eludir la acción de la Fuerza Pública, ordenada por el presidente Abelardo de La Espriella. Ante esto, la Cancillería venezolana ofreció su cooperación para determinar el posible paradero de los secuestradores.

En un comunicado, la Cancillería aseguró que "Venezuela reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza y regional”.

Sobre el embajador

El embajador Jaller Jaramillo suma más de 25 años de experiencia privada y en septiembre de 2026 fue nombrado miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol.

Su designación quedó oficializada mediante el Decreto 1596 del 22 de octubre, luego de que Venezuela concediera el beneplácito. La frontera colombo-venezolana de 2.219 kilómetros exige coordinación para el comercio, la movilidad y la seguridad de las comunidades locales fronterizas.

FUENTE: Con información de Semana/Infobae

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