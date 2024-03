Colombia: Crece la preocupación por arremetida de Petro contra la prensa

“El único saber que se transmite a la mayoría de las ciudadanías es el que llega a través de las ondas de esas emisoras , que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana”, afirmó Petro, según reseña el portal web Semana .

En su discurso, afirmó que la radio “va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal y no reacciona, no se espeluca, no se pellizca, cuando hoy, más que nunca, hay que pellizcarse”.

Petro señaló como responsables a los medios privados al asegurar en su discurso que “el momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol”, las dos cadenas de comunicación más grande y con mayor alcance en el país cafetero.

Censurar a la prensa en Colombia

No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro arremete contra la prensa colombiana. Recientemente, el dirigente político por el oficialismo y excandidato presidencial por el Pacto Histórico, Alfredo Saade, utilizó sus redes sociales para asegurar que es momento de regular a los medios de comunicación.

Es hora de abrir el debate en el país sobre hasta dónde pueden llegar los medios de comunicación y sus empleados al micrófono.



Diariamente sin sonrojarse mienten destruyen la moral del presidente y de todos los que buscamos el cambio para dignificar la vida del poder popular y… — PASTOR SAADE (@ALFREDOSAADEV) March 8, 2024

Por su parte, El expresidente Iván Duque, en entrevista concedida a la emisora local Todelar, hizo una fuerte advertencia y aseguró que la amenaza debe tomarse en serio. Comenzó hablando sobre el poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht, quien se refirió a “lo que le ocurría a la sociedad cuando era indiferente a estas amenazas”.

“Por esas vías en muchos países cerraron medios de comunicación”, alertó Duque.

Iván Duque enciende las alarmas por ataques a la prensa por parte del presidente Gustavo Petro: "Por esas vías en muchos países se cerraron medios de comunicación". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/plp1dwQxET — Revista Semana (@RevistaSemana) March 11, 2024

El excandidato presidencial Sergio Fajardo también reaccionó en su cuenta de X y calificó las afirmaciones de Petro como “delirantes, desobligantes y vergonzosas”.

“Es un insulto para su propio pueblo. El presidente es el primer educador del país y cada día nos está dando lecciones de intolerancia, resentimiento y rabia. Lamentable”, señaló el exalcalde de Medellín.

Estas afirmaciones del presidente Petro son delirantes, desobligantes y vergonzosas. Es un insulto para "su propio pueblo". El presidente es el primer educador del país y cada día nos está dando lecciones de intolerancia, resentimiento y rabia. Lamentable. pic.twitter.com/sOFpIplayO — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 12, 2024

FUENTE: REDACCIÓN