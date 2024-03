Alertan que Petro busca estigmatizar a quienes protestan contra su gobierno

Gómez, quien fue candidato a la presidencia en 2022, cuestionó la postura asumida por el mandatario con relación a las marchas, cuando dijo que quienes se movilizaron no quieren un cambio para el país.

"Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar al país y está bien, siempre habrá fuerzas que, saliendo de los privilegios, no quieren perderlos”, expresó Petro al referirse a las manifestaciones

El miércoles, miles de personas protestaron en las principales ciudades de Colombia en rechazo a los proyectos de reformas sociales del gobierno de Petro y la violencia que persiste en el país pese a la llamada "paz total" promovida por el mandatario y las negociaciones de paz con los grupos armados.

En las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y otras capitales regionales los manifestantes se sumaron con banderas de Colombia y consignas contra el presidente.

En su crítica a Petro, Gómez argumentó que "la escucha y el diálogo es una característica de los demócratas" y sostuvo que el actual presidente "ha sido un enemigo de la democracia sistemático toda su vida adulta", reseñó Semana.com.

Para Gómez, con las declaraciones sobre las protestas contra su gobierno, Petro "trata de minimizar y marginar a los marchantes" y trajo a colación que "el mensaje también se oyó alto y claro en el Congreso, en donde ayer, de manera completamente desatinada, el ministro (del Interior Luis) Velasco, que ya no sabe qué más ofrecer ni qué más mermelada llevar al Congreso, trató de aperturar la plenaria alrededor del proyecto de reforma a las pensiones y obviamente fracasó".

marcha-colombia.jpg Miles de personas marcharon en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro en Bogotá y otras ciudades de Colombia. AFP/JAIME SALDARRIAGA

Gómez también aseveró que el presidente Petro está buscando una justificación para no realizar las próximas elecciones presidenciales en 2026 o hacerlas a su medida.

"Lo de Petro es estigmatizar. Lo de Petro sigue siendo el deseo de buscar una justificación, que no la hay, para una ruptura institucional, con la cual me da mucho temor que sí se pueda dar una ruptura democrática en 2026. Petro no quiere las elecciones en 2026 o las quiere hechas por una firma, compañía o entidad estatal de bolsillo”, dijo Gómez.

Entre tanto, el legislador Jota Pe Hernández, del Partido Alianza Verde, consideró que Petro y su vicepresidenta Francia Márquez han expresado que cuatro años no es suficiente para cumplir las promesas que hicieron en campaña.

"Para que logren quedarse en el poder, necesitan una articulación de muchos factores y cuando empezamos a mirar cada factor, están trabajando en ello. Necesitan tener una caja económica fuerte para poder financiar lo que podría ser una compra de votos o manipulación del votante y para eso son las reformas, en especial la pensional”, señaló.

Por su parte, el abogado y activista político, Jaime Arizabaleta, manifestó que Petro es un "aprendiz" del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y de su heredero Nicolás Maduro.

"Entonces es un aprendiz de ellos y hay que recordarles a los colombianos algo de historia y es que Chávez, desde el 99 al 2004, era un Chávez agradable que citaba a los grandes empresarios, un Chávez con el que se podía llegar a consensos, y a partir del 2004 para adelante empieza la tiranía y empieza el Chávez a perseguir a la oposición y eso es lo mismo que hoy está haciendo Petro”, aseveró Arizabaleta.

En las marchas del pasado miércoles, los manifestantes además de oponerse a las reformas de Petro, reclamaron que la "paz total" no está funcionando debido a que la inseguridad es cada vez mayor. Asimismo, protestaron por el costo de la vida y por la libertad de prensa, la cual aseguran está amenazada.

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de Semana.com / AFP