Colombia entrega parte de la hacienda de Pablo Escobar a víctimas del conflicto

La finca ubicada en el noroeste del país pasó a manos del Estado colombiano por extinción de dominio tras la muerte del capo de la cocaína en 1993

Hacienda Nápoles, que pertenecía al narcotraficante Pablo Escobar

Archivo Europa Press

Archivo Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - El gobierno de Colombia entregó a mujeres víctimas del conflicto una parte del terreno de la Hacienda Nápoles, mítico símbolo de poder del narcotraficante Pablo Escobar, informó este miércoles el presidente Gustavo Petro.

La finca ubicada en el noroeste del país pasó a manos del Estado colombiano por extinción de dominio tras la muerte del capo de la cocaína en 1993 durante un operativo de la fuerza pública. Hasta allí había llevado animales exóticos como hipopótamos, que ahora se reproducen sin control y son considerados una especie invasora.

Luego, su administración fue entregada a la alcaldía del municipio de Puerto Triunfo. Esa entidad la arrienda para un parque temático que incluye un zoológico y un complejo hotelero donde por años fue exhibida una avioneta que Escobar supuestamente utilizó para traficar cocaína.

El gobierno colombiano oficializó una primera entrega de 120 de las más de 4,000 hectáreas de la propiedad.

Los empresarios a cargo del parque dentro de la hacienda habían protestado bajo el argumento de que el turismo representa un importante ingreso para la región.

Analistas consideran que el Estado se expone a demandas si incumple el contrato de arrendamiento. Según medios locales, el acuerdo entre la alcaldía y los gestores del parque va hasta 2087.

"Zonas sin ocupar"

Felipe Harman, director de la estatal Agencia Nacional de Tierras (ANT), aseguró que el parque apenas ocupa 300 hectáreas del predio, por lo que las zonas sin ocupar deben ser entregadas a las víctimas.

"Hay una inmensa cantidad de tierra que no sabemos con claridad cuál es su debida ocupación", dijo en un video.

Las beneficiarias ya habían recibido el terreno en comodato en 2017, pero según el gobierno fueron desalojadas a la fuerza por la policía.

"Me siento muy feliz porque hoy hay mujeres que tienen esperanza, que tienen tierra para la vida", dijo Millinery Correa, una de ellas, en un video compartido por la ANT.

La disputa por la tierra está en el centro del conflicto armado colombiano de más de medio siglo.

FUENTE: Con información de AFP

