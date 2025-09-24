miércoles 24  de  septiembre 2025
Rescatan a los 23 mineros atrapados en yacimiento de oro en Colombia

Durante el tiempo que estuvieron bajo tierra, los mineros recibieron alimentos, agua y oxígeno y pudieron comunicarse con sus familiares y los rescatistas mediante un teléfono fijo

Un minero trabaja en La Primavera, una mina de oro autorizada en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, Colombia, el 19 de mayo de 2014. Rescatistas colombianos intentaban llegar a 25 trabajadores atrapados a 80 metros (262 pies) bajo tierra tras el colapso de la mina de oro La Reliquia, operada por la canadiense Aris Mining Corporation, en Segovia, tarde en la noche del 22 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — Los 23 mineros que estaban atrapados desde hace dos días en un yacimiento de oro en Colombia fueron rescatados este miércoles en medio de aplausos de sus compañeros y familiares reunidos en la superficie.

Con botellas de agua y sonrientes, los trabajadores fueron saliendo uno a uno del pozo a 80 metros de profundidad donde se encontraban, según videos publicados por la agencia minera de Colombia.

"¡Vamos, vamos, tú puedes!", se escucha decirles mientras emergen del socavón agarrados de una cuerda, visiblemente felices. Afuera, abrazaron a sus familiares con alivio.

Durante el tiempo que estuvieron bajo tierra, los mineros recibieron alimentos, agua y oxígeno y pudieron comunicarse con sus familiares y los rescatistas mediante un teléfono fijo al interior de la mina.

"Operaciones ininterrumpidas"

El rescate fue posible tras "48 horas de operaciones ininterrumpidas en la mina La Reliquia", dijo la Agencia Nacional de Minería (ANM) en X sobre el accidente minero, un problema recurrente en Colombia.

La Reliquia está en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, a unas cuatro horas de Medellín, la segunda ciudad de Colombia. Es operada por una empresa local en nombre de la multinacional canadiense Aris Mining Corporation, que tiene el título de explotación.

El lunes la mina sufrió un derrumbe a aproximadamente quince metros del socavón, en el que quedaron atrapados los trabajadores.

Amigos y familiares de los mineros expresaron su "angustia" y algunos pasaron toda la noche en espera del avance de las labores de rescate.

Tras salir todos sanos y salvos, queda el recuerdo del "desespero" durante las horas de encierro, señaló un funcionario local.

Accidentes recurrentes

Los accidentes en minas son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales.

Hace apenas dos meses, 18 mineros quedaron atrapados en un yacimiento de oro en las inmediaciones del mismo municipio. Tras 24 horas, lograron rescatarlos.

El domingo, siete mineros fueron hallados muertos en una mina de oro ilegal en el suroeste de Colombia tras un accidente ocurrido en una zona donde grupos guerrilleros se dedican a la extracción de oro y al tráfico de cocaína.

En concesiones operadas por multinacionales, los accidentes son menos frecuentes.

El sector minero e hidrocarburos representa la mitad de las exportaciones legales de Colombia, a pesar de las políticas ambientalistas del gobierno de izquierda de Gustavo Petro como el cese de explotación de nuevos yacimientos.

El año pasado, 124 personas fallecieron en este tipo de accidentes, mientras que desde enero hasta julio de 2025, han muerto 60, según la ANM.

Con información de AFP

