lunes 29  de  septiembre 2025
REACCIONES

Canciller y ministro de Hacienda de Colombia entregan sus visas estadounidense tras revocatoria a Petro

EEUU revocó la visa del presidente izquierdista por supuestos "actos imprudentes e incendiarios" durante su participación en la Asamblea General de la ONU

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, gesticula durante una entrevista con AFP en el Palacio de San Carlos de Bogotá, el 19 de septiembre de 2025.&nbsp;

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, gesticula durante una entrevista con AFP en el Palacio de San Carlos de Bogotá, el 19 de septiembre de 2025. 

LUIS ACOSTA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- Dos ministros de Colombia, la canciller y el jefe de Hacienda, renunciaron este lunes a su visado estadounidense como "protesta" por la cancelación de este permiso al presidente Gustavo Petro, tras sus declaraciones contra el gobierno de Donald Trump en una manifestación propalestina en Nueva York.

Washington revocó la visa del presidente izquierdista por supuestos "actos imprudentes e incendiarios" durante su participación en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

Lee además
petro, el vocero de maduro en la onu
Análisis

Petro, el vocero de Maduro en la ONU
El presidente colombiano Gustavo Petro.
TENSIONES

EEUU revoca visa a Gutavo Petro por incitar a la violencia en Nueva York

El gobierno de Trump rechazó que Petro llamara "a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes", así como "incitar a la violencia" ante los manifestantes.

En respuesta a la decisión, la canciller, Rosa Villavicencio, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciaron su renuncia al visado estadounidense.

"Si por ser un pacifista le quitan la visa, pues muchos (...) también lo somos y renunciamos a ese documento", dijo la jefa de la diplomacia colombiana en una rueda de prensa.

"No necesitamos visa"

"Para trabajar por nuestro pueblo no necesitamos visa", dijo, por su parte, Ávila.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, compartió un mensaje de la embajada estadounidense en el que le notificaban la cancelación de sus visas.

"Gaza bien vale una visa", dijo en X, sin dar más detalles sobre el motivo de la revocación.

Armando Benedetti, ministro del Interior, dijo que "es posible" que se presenten más renuncias a la visa estadounidense dentro del gabinete.

Benedetti había dicho antes que Estados Unidos le canceló la visa en dos ocasiones.

"Lista de voluntarios"

Petro, un acérrimo crítico del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hizo un llamado a "las naciones del mundo" a aportar soldados para un ejército "más grande que el de EEUU" para defender a los palestinos.

También propuso abrir una "lista de voluntarios colombianos" y aseguró que él mismo se alistaría.

En 2024, el mandatario colombiano rompió relaciones con Israel por su ofensiva en Gaza, desatada en represalia por los ataques del movimiento islamista Hamás, el 7 de octubre de 2023.

Petro y Trump, contrapuestos ideológicamente, mantienen una relación tensa por desacuerdos en temas como la deportación de migrantes, los aranceles estadounidenses y el enfoque sobre la lucha antidrogas.

A mediados de septiembre, el gobierno estadounidense retiró a Colombia la certificación como aliado en su estrategia antinarcóticos, pero por ahora mantiene su multimillonaria ayuda económica y cooperación militar para combatir al narcotráfico en el principal país productor de cocaína en el mundo, según la ONU.

FUENTE: Con información AFP

